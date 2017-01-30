Агент: Информация о том, что «Вест Бромвич» интересуется Ломбертсом, - неправда

Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст опроверг информацию о том, что футболиста хочет приобрести «Вест Бромвич».

- Информация о предложении «Вест Бромвича» - неправда. Пока все находится на той же стадии, мы ждем решения «Зенита». Определенные предложения по игроку есть, но разглашать их пока не буду, - сказал Верхлуст ТАСС.

Сегодня в СМИ появилась новость, что «Вест Бромвич» ведет переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера Ломбертса.

Ломбертс защищает цвета «Зенита» с 2007 года. В нынешнем сезоне футболист провел пять матчей. Также на счету защитника пять игр в Лиге Европы и два матча в Кубке России. Контракт Ломбертса с «Зенитом» действует до 30 июня 2018 года.

