Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Спартак
Бенди  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Георгий Черданцев: Англия – неподходящая страна для Гвардиолы и Клоппа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал вылет «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» из Кубка лиги и Кубка Англии по футболу.

«Англия все-таки неподходящая страна для nice guys вроде Гвардиолы и Клоппа. Вылететь за неделю из двух кубков – надо специально постараться», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Отметим, что Гвардиола возглавил «Сити» минувшим летом, а Клопп встал у руля «Ливерпуля» осенью 2015 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Брендан Роджерс: Клопп? О вас говорят по результату, но быть главным тренером очень тяжелоБывший главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс, который ныне работает с шотландским «Селтиком», прокомментировал игру «красных» под руководством Юргена Клоппа.Мамаду Сахо: Мог бы вновь стать игроком «ПСЖ», почему нет?Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо, который перестал проходить в основу английского клуба, порассуждал на тему возвращения во французский чемпионат, а также оценил свое положение.Азмун летом может перейти в «Эвертон»«Ростов» постарается сохранить нападающего Сердара Азмуна до летнего трансферного окна.Филиппе Коутиньо: Я продлил контракт, потому что Клопп – победительПолузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, на прошлой неделе продливший контракт с клубом, высказался о неудачных результатах команды в последних матчах.Нобель Арустамян: Если Иванович подпишет контракт с «Зенитом», его зарплата будет в районе 3 млн евроТелекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мнением о возможном трансфере защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит».Агент: Информация о том, что «Вест Бромвич» интересуется Ломбертсом, - неправдаАгент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст опроверг информацию о том, что футболиста хочет приобрести «Вест Бромвич».Антонио Конте: «Челси» вырос, поэтому «Ливерпулю» будет тяжелоАнтонио Конте: «Челси» вырос, поэтому «Ливерпулю» будет тяжелоГлавный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча с «Ливерпулем» ответил на вопросы журналистов.Рондон может перейти в китайский клуб ВитселяФорвард «Вест Бромвича» Хосе Саломон Рондон может продолжить карьеру в китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По данным Daily Mail, «дрозды» в ближайшее время получат предложение из Китая в размере 30 миллионов фунтов стерлингов.Черный январь. Что происходит с «Ливерпулем»?Черный январь. Что происходит с «Ливерпулем»?«Ливерпуль», так ярко выглядевший осенью, в январе выиграл всего один матч из восьми.Генрих Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» хочет выиграть все турниры, в которых участвуетПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян подчеркнул, что его команда не делит турниры, в которых участвует, на важные и второстепенные.Арсен Венгер: Об интересе «Арсенала» к Бензема пишут, потому что он французГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что «канониры» не претендуют на форварда «Реала» Карима Бензема.Иванович близок к подписанию контракта с «Зенитом»«Зенит» близок к тому, чтобы подписать контракт с защитником «Челси» Браниславом Ивановичем.Петер Шмейхель: Не ожидал, что «Манчестер Юнайтед» так быстро вернется к своему стилюГолкипер «Манчестер Юнайтед» 1990-х годов Петер Шмейхель отметил прогресс команды под руководством Жозе Моуринью.Защитник ван Анхолт перешел из «Сандерленда» в «Кристал Пэлас» (фото)Защитник «Сандерленда» Патрик ван Анхолт перешел в «Кристал Пэлас, сообщает официальный твиттер лондонского клуба.«Манчестер Юнайтед»: Арене причинен минимальный ущерб в связи с пожаром«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу пожара на стадионе «Олд Траффорд».На стадионе «Олд Траффорд» вспыхнул пожарНа домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» вспыхнул пожар, сообщает Mirror.Закон Клоппа и как Гвардиола подставил Браво. Превью 23-го тура АПЛЗакон Клоппа и как Гвардиола подставил Браво. Превью 23-го тура АПЛ«Советский спорт» - о самом интересном в 23-м туре АПЛ.«Марсель» объявил о возвращении Пайе из «Вест Хэма»«Марсель» объявил о возвращении Пайе из «Вест Хэма»Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет стал игроком «Марселя», сообщает пресс-служба французского клуба.«Саутгемптон» планирует арендовать у «Спартака» Таски до конца сезонаАнглийский футбольный клуб планирует арендовать защитника «Спартака» Сердара Таски до конца сезона, сообщает ESPN со ссылкой на источник, близкий к руководству английского клуба.Жозе Моуринью: Уход Руни? Я знаю только о том, что нас может покинуть ЯнгГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не подтвердил информацию о том, что команду покинет нападающий Уэйн Руни. Ранее сообщалось, что Уэйн продолжит карьеру в Китае.
Главные новости
Футбол
Виктор Леоненко: На Украине до сих пор не знают, поедут или не поедут на ЧМ-2018
Футбол
Кутин, Кутепов и Промес не сыграют в матче с «Копенгагеном»
Баскетбол
«Маккаби» отчислил бывшего форварда ЦСКА Уимса
Футбол
Денис Мацуев: Самедов станет одним из ключевых игроков «Спартака»
Футбол
Азмун летом может перейти в «Эвертон»
Футбол
Панченко покинул сбор «Динамо» в Турции
Биатлон
Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону будет утвержден 31 января
Футбол
Рондон может перейти в китайский клуб Витселя
Футбол
ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20-25 млн евро
Теннис
Гаврилова победила Калинскую и вышла на Кузнецову
все новости
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиолавсе новости
Юрген Клопп
Юрген Клоппвсе новости
Георгий Черданцев
Георгий Черданцеввсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости