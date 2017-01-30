Георгий Черданцев: Англия – неподходящая страна для Гвардиолы и Клоппа

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал вылет «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» из Кубка лиги и Кубка Англии по футболу.

«Англия все-таки неподходящая страна для nice guys вроде Гвардиолы и Клоппа. Вылететь за неделю из двух кубков – надо специально постараться», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Отметим, что Гвардиола возглавил «Сити» минувшим летом, а Клопп встал у руля «Ливерпуля» осенью 2015 года.