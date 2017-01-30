Нобель Арустамян: Если Иванович подпишет контракт с «Зенитом», его зарплата будет в районе 3 млн евро

Телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мнением о возможном трансфере защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит».

- Центральный защитник - приоритетная позиция для усиления в «Зените». Сейчас петербургский клуб действительно находится в серьезных переговорах с Ивановичем. Пять миллионов евро зарплаты, которая якобы будет у Ивановича, - не совсем верная информация. Если контракт будет подписан, его срок составит два с половиной года, а зарплата Ивановича будет в районе трех миллионов евро. Как завершится переговорный процесс, говорить еще рано.

Иванович - кандидат, который имеет очевидные плюсы: русский язык, опыт игры в России, великолепная репутация, бойцовские качества, - приводит слова Арустамяна «Матч ТВ».

Напомним, ранее агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы Доменико Кришито, сообщал, что «Зенит» близок к приобретению Ивановича. По информации английских СМИ, серб может перейти в петербургский клуб до конца недели. Также стало известно, что кроме «Зенита» на защитника претендует «Вест Бромвич».

32-летний футболист выступает за «Челси» с 2008 года. В составе лондонского клуба серб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В сезоне 2016/2017 Иванович сыграл в английской премьер-лиге 13 матчей.

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