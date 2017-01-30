Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Спартак
Бенди  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нобель Арустамян: Если Иванович подпишет контракт с «Зенитом», его зарплата будет в районе 3 млн евро

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Телекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мнением о возможном трансфере защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит».

- Центральный защитник - приоритетная позиция для усиления в «Зените». Сейчас петербургский клуб действительно находится в серьезных переговорах с Ивановичем. Пять миллионов евро зарплаты, которая якобы будет у Ивановича, - не совсем верная информация. Если контракт будет подписан, его срок составит два с половиной года, а зарплата Ивановича будет в районе трех миллионов евро. Как завершится переговорный процесс, говорить еще рано.

Иванович - кандидат, который имеет очевидные плюсы: русский язык, опыт игры в России, великолепная репутация, бойцовские качества, - приводит слова Арустамяна «Матч ТВ».

Напомним, ранее агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы Доменико Кришито, сообщал, что «Зенит» близок к приобретению Ивановича. По информации английских СМИ, серб может перейти в петербургский клуб до конца недели. Также стало известно, что кроме «Зенита» на защитника претендует «Вест Бромвич».

32-летний футболист выступает за «Челси» с 2008 года. В составе лондонского клуба серб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В сезоне 2016/2017 Иванович сыграл в английской премьер-лиге 13 матчей.

Луческу против! Тренер «Зенита» хочет видеть в составе Раноккья, а не Ивановича

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Филиппе Коутиньо: Я продлил контракт, потому что Клопп – победительПолузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, на прошлой неделе продливший контракт с клубом, высказался о неудачных результатах команды в последних матчах.Агент: Информация о том, что «Вест Бромвич» интересуется Ломбертсом, - неправдаАгент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст опроверг информацию о том, что футболиста хочет приобрести «Вест Бромвич».Антонио Конте: «Челси» вырос, поэтому «Ливерпулю» будет тяжелоАнтонио Конте: «Челси» вырос, поэтому «Ливерпулю» будет тяжелоГлавный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча с «Ливерпулем» ответил на вопросы журналистов.ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20-25 млн евроСпортивный директор ПСВ Марсель Брандс сообщил, что голландский клуб готов продать Дэйви Проппера в «Зенит» за 20-25 миллионов евро.Иванович близок к подписанию контракта с «Зенитом»«Зенит» близок к тому, чтобы подписать контракт с защитником «Челси» Браниславом Ивановичем.Фарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛФарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Конюшенная площадь утверждена фан-зоной в Петербурге на время Кубка КонфедерацийПредседатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов рассказал о выборе фан-зоны на Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018.«Зенит» в апреле проведет три матча на «Крестовском»На стадионе «Крестовский» в апреле пройдут три матча «Зенита», сообщил председатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов.Что Дзюба сказал Кокорину? Обзор сборов (видео)Что Дзюба сказал Кокорину? Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Иванович – это похороны! Колонка Юрия ЦыбаневаИванович – это похороны! Колонка Юрия ЦыбаневаПроявившийся вдруг интерес «Зенита» к Браниславу Ивановичу, на старости его игровых лет, сам по себе был бы нормален вполне.Антонио Конте: Я готов принять любое решение ИвановичаГлавный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 1/16 финала Кубка Англии с «Брентфордом» (4:0) поделился мнением о ситуации с Браниславом Ивановичем, который может покинуть команду зимой.Дэйви Проппер: Слухи об интересе «Зенита» меня не так сильно беспокоят, это дело клубовПолузащитник ПСВ Дэйви Проппер прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Зенита».Жулиано: Пока китайцы платят абсурдные зарплаты – нет ничего сумасшедшего в таких трансферах, как у ВитселяПолузащитник «Зенита» Жулиано рассказал, как бы он поступил на месте Акселя Витселя, у которого зимой были предложения от «Ювентуса» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь», и в итоге бельгиец перешел в китайский клуб.«Спартак» в 2,5 раза популярнее, чем «Зенит» и ЦСКА. Обзор сборов (видео)«Спартак» в 2,5 раза популярнее, чем «Зенит» и ЦСКА. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Александр Кокорин: Главное, не забить все мячи на сборе, а оставить на важные матчиНападающий «Зенита» Александр Кокорин, оформивший дубль в матче с «Легией» (2:0), поделился впечатлениями от контрольной игры на сборе в Испании.«Вест Бромвич» ведет переговоры с «Зенитом» о покупке ЛомбертсаБельгийский защитник «Зенита» Николас Ломбертс может перейти в «Вест Бромвич», сообщает The Sun.«Зенит» после отказа ПСВ продавать Проппера попытается приобрести НобоаПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа до конца января может перейти в петербургский «Зенит».Антонио Конте: Мы добились отличного результатаГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Брентфорда» в 1/16 финала Кубка Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.Мирча Луческу: Игроки «Зенита» выглядят уже получше, чем это было на первом сбореГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги первых товарищеских матчей команды на сборе в Испании, в которых сине-бело-голубые встречались с «Волеренгой» (1:0) и «Легией» (2:0).Мирча Луческу: Когда Кержаков и Новосельцев будут готовы, тогда и начнут работать в общей группеГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу объяснил, почему на второй сбор команды не поехали защитник Иван Новосельцев и нападающий Александр Кержаков.
Главные новости
Футбол
Виктор Леоненко: На Украине до сих пор не знают, поедут или не поедут на ЧМ-2018
Футбол
Кутин, Кутепов и Промес не сыграют в матче с «Копенгагеном»
Баскетбол
«Маккаби» отчислил бывшего форварда ЦСКА Уимса
Футбол
Денис Мацуев: Самедов станет одним из ключевых игроков «Спартака»
Футбол
Азмун летом может перейти в «Эвертон»
Футбол
Панченко покинул сбор «Динамо» в Турции
Биатлон
Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону будет утвержден 31 января
Футбол
Рондон может перейти в китайский клуб Витселя
Футбол
ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20-25 млн евро
Теннис
Гаврилова победила Калинскую и вышла на Кузнецову
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Бранислав Иванович
Бранислав Ивановичвсе новости