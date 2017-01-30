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Филиппе Коутиньо: Я продлил контракт, потому что Клопп – победитель

Источник:  Sky SportsКомментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, на прошлой неделе продливший контракт с клубом, высказался о неудачных результатах команды в последних матчах.

«Я смотрю не на эту неделю, какой бы неудачной она ни была, я смотрю на будущее команды. Конечно, мы верим, что сможем выиграть титулы с нашим тренером. Мы уверены, что так и будет. И я продлил контракт, потому что у нас тренер-победитель.

Я верю в то, что он делает, и каждый игрок в раздевалке верит, что он приведет нас к трофеям.

Важный матч с «Челси» станет хорошей возможностью реабилитироваться. У нас есть немного времени, чтобы подготовиться и заиграть снова. Это то, что мы должны сейчас сделать», – приводит Sky Sports слова бразильца.

Напомним, «Ливерпуль» проиграл три матча подряд в разных турнирах на «Энфилде».

21 января «красные» потерпели поражение от «Суонси» (2:3) в премьер-лиге, через четыре дня – от «Саутгемптона» (0:1) в Кубке лиги, а в субботу – от «Вулверхэмптона» (1:2) в Кубке Англии.

Матч «Ливерпуль» – «Челси» пройдет 31 января также на «Энфилде». Начало – 23:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Добавим, что «Ливерпуль» занимает четвертое место в премьер-лиге, отставая от идущего вторым «Арсенала» на два очка.

Матч

Ливерпуль - Челси

Место и дата

31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция

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