В Подмосковье пройдёт этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках

В субботу 4 февраля в Горнолыжном клубе Леонида Тягачева (Московская область, Дмитровский район, д. Шуколово) состоится этап чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Riders Cup.



Более чем 100 участников из 14 стран ожидает специально построенная 400-метровая трасса, полная препятствий.

В скоростном спуске на коньках участники гонок несутся в группах по четыре человека вниз по ледяному жёлобу, полному препятствий, со скоростями до 80 км/ч. Два спортсмена, первыми пересекающие финишную черту, проходят в следующий круг. И так до тех пор, пока из более чем 100 участников не останутся последние четверо, которые в финальном забеге определят победителя!

Специально для этапа чемпионата мира построен трек общей длинной 400 метров с перепадом высот 40 м. С самого начала атлетам придется столкнуться с полуметровой ступенькой, спрыгнуть с которой под силу не каждому, но тех, кто преодолеет свой страх, ждут 200 м сумасшедшей скорости, резкий разворот и нелюбимые многими тройные волны. В самой середине трассы впервые в истории вида спорта появится уникальный элемент «Русская коса», представляющий собой 2 пересекающиеся траектории. Участникам будет необходимо будет выбрать оптимальную траекторию – либо уйти вверх на небольшой трамплин, что даст преимущество в скорости на выходе, либо выбрать более легкий путь - нижнюю часть косы, но столкнуться с неожиданными препятствиями в конце элемента.

На данный момент заявки на участие в этапе чемпионата мира прислали более 100 участников из 14 стран – России, Австрии, Белоруссии, Германии, Канады, Колумбии, Нидерландов, Польши, Словакии, США, Финляндии, Франции, Чехии и Швейцарии.

Сезон 2016/2017 чемпионата мира по скоростному спуску на коньках ATSX Ice Cross Downhill World Championship обещает быть самым насыщенным по количеству гонок за всю 17-летнюю историю существования этого самого скоростного вида конькобежного спорта. В календаре соревнований: четыре этапа мировой серии Red Bull Crashed Ice, которые пройдут в разных странах (из них два новых впечатляющих этапа – в Марселе и Оттаве) и шесть гонок турнира Riders Cup.

Расписание мероприятий:

13:00 – Проход по трассе для СМИ с автором трассы

14:00 – официальное открытие Этапа Кубка Мира

14: 10 – показательный заезд звезд телесериала «Молодежка»

14:30 – старт соревнований

17:30 – церемония награждения