Панченко покинул сбор «Динамо» в Турции

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко покинул сбор команды в Турции по семейным обстоятельствам и пропустит контрольный матч с «Тоболом», сообщает официальный твиттер бело-голубых.

27-летний форвард присоединится к партнерам по клубу на следующем сборе.

Напомним, 27-летний форвард перешел в «Динамо» из ЦСКА на правах аренды перед началом сезона. В первенстве ФНЛ он является лучшим бомбардиром, забив в 21 игре 15 мячей.

В субботу главный селекционер бело-голубых Геннадий Голубин сообщил, что «Динамо» летом планирует выкупить игрока у ЦСКА.