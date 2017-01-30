Александр Шмурнов: В чемпионате Испании вскоре введут видеофиксацию гола, а потом и видеоповторы
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов в связи с недавними событиями на матче 20-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Бетисом» выразил мнение, что совсем скоро в этой лиге произойдут некоторые изменения.
«Полагаю, Испания вскоре введет видеофиксацию гола, а потом и видеоповторы», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Напомним, на 77-й минуте матча после прострела защитника «Барселоны» Алейша Видаля мяч угодил в сетку ворот, однако, рефери отменил этот гол.
Матч
Место и дата
31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция
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