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Александр Шмурнов: В чемпионате Испании вскоре введут видеофиксацию гола, а потом и видеоповторы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов в связи с недавними событиями на матче 20-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Бетисом» выразил мнение, что совсем скоро в этой лиге произойдут некоторые изменения.

«Полагаю, Испания вскоре введет видеофиксацию гола, а потом и видеоповторы», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.

Напомним, на 77-й минуте матча после прострела защитника «Барселоны» Алейша Видаля мяч угодил в сетку ворот, однако, рефери отменил этот гол.

Матч

Ливерпуль - Челси

Место и дата

31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция

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