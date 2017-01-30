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Генеральный директор «Югры»: О контракте Разина еще не думали

Источник:  ТАССКомментарии

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко высказался о будущем в клубе главного тренера Андрея Разина.

«О его контракте мы даже еще не думали. Чемпионат еще не закончен. Чемпионат – это не только плей-офф – есть еще и место в таблице, поэтому играем дальше. У каждого тренера задача – выход в плей-офф, к сожалению, не всегда это удается», – приводит ТАСС слова Филипенко.

Напомним, Разин, начинавший сезон в «Автомобилисте», стал главным тренером «Югры» 10 декабря.

В нынешнем сезоне команде осталось провести шесть матчей регулярного чемпионата. На данный момент «Югра» занимает 14-е место и лишилась шансов на выход в плей-офф.

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