Генеральный директор «Югры»: О контракте Разина еще не думали

Генеральный директор «Югры» Василий Филипенко высказался о будущем в клубе главного тренера Андрея Разина.

«О его контракте мы даже еще не думали. Чемпионат еще не закончен. Чемпионат – это не только плей-офф – есть еще и место в таблице, поэтому играем дальше. У каждого тренера задача – выход в плей-офф, к сожалению, не всегда это удается», – приводит ТАСС слова Филипенко.

Напомним, Разин, начинавший сезон в «Автомобилисте», стал главным тренером «Югры» 10 декабря.

В нынешнем сезоне команде осталось провести шесть матчей регулярного чемпионата. На данный момент «Югра» занимает 14-е место и лишилась шансов на выход в плей-офф.