Азмун летом может перейти в «Эвертон»

«Ростов» постарается сохранить нападающего Сердара Азмуна до летнего трансферного окна, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, форвард, скорее всего, летом перейдет в английский «Эвертон». Ливерпульский клуб давно следит за Азмуном. В приобретении нападающего заинтересован один из владельцев «Эвертона» - иранский бизнесмен Фархад Мошири.

Ранее сообщалось, что Азмун может продолжить карьеру в «Вильярреале», «Бенфике» и дортмундской «Боруссии».

В этом сезоне 21-летний иранец в 14 матчах чемпионата России забил два мяча.