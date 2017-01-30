Азмун летом может перейти в «Эвертон»
«Ростов» постарается сохранить нападающего Сердара Азмуна до летнего трансферного окна, сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, форвард, скорее всего, летом перейдет в английский «Эвертон». Ливерпульский клуб давно следит за Азмуном. В приобретении нападающего заинтересован один из владельцев «Эвертона» - иранский бизнесмен Фархад Мошири.
Ранее сообщалось, что Азмун может продолжить карьеру в «Вильярреале», «Бенфике» и дортмундской «Боруссии».
В этом сезоне 21-летний иранец в 14 матчах чемпионата России забил два мяча.
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