Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Спартак
Бенди  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Азмун летом может перейти в «Эвертон»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

«Ростов» постарается сохранить нападающего Сердара Азмуна до летнего трансферного окна, сообщает «Матч ТВ». 

По информации источника, форвард, скорее всего, летом перейдет в английский «Эвертон». Ливерпульский клуб давно следит за Азмуном. В приобретении нападающего заинтересован один из владельцев «Эвертона» - иранский бизнесмен Фархад Мошири.

Ранее сообщалось, что Азмун может продолжить карьеру в «Вильярреале», «Бенфике» и  дортмундской «Боруссии».

В этом сезоне 21-летний иранец в 14 матчах чемпионата России забил два мяча.

Фарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Азмун может продолжить карьеру в «Вильярреале»«Вильярреал» выражает заинтересованность в нападающем «Ростова» Сердаре Азмуне, сообщает AS.Фарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛФарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» после отказа ПСВ продавать Проппера попытается приобрести НобоаПолузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа до конца января может перейти в петербургский «Зенит».Марко Девич: При встрече Бердыев сказал, что мне не хватает весаФорвард «Ростова» Марко Девич поделился впечатлениями от перехода в команду и рассказал о первой встрече с вице-президентом клуба Курбаном Бердыевым.Нобоа пока на Дону. Пять выводов о матче «Ростова» с лидером чемпионата ПольшиНобоа пока на Дону. Пять выводов о матче «Ростова» с лидером чемпионата ПольшиКорреспондент «Советского спорт» внимательно посмотрел матч «Ростова» с «Ягеллонией» .«Ростов» сыграл вничью с «Ягеллонией»«Ростов» на сборе в Белеке сыграл свой первый контрольный матч.Девич будет играть в «Ростове» под 33-м номером«Ростов» внес в заявку на сезон нападающего Марко Девича.«Джанаева чуть не списали, а он ожил». Рейтинг Евгения Ловчева«Джанаева чуть не списали, а он ожил». Рейтинг Евгения ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев продолжает свой сериал.Агент: Не сомневался, что ФИФА примет правильное решение по делу АзмунаМехди Хагитали, агент нападающего Сердара Азмуна, прокомментировал вердикт Палаты по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА), отклонившей требования «Рубина» в деле о переходе иранского игрока в «Ростов».Юрист: ФИФА отклонила все требования «Рубина» по поводу перехода Азмуна в «Ростов»Юрист футболиста Сердара Азмуна Юрий Зайцев сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) отклонила все требования казанского «Рубина» по переходу иранского нападающего в «Ростов».Игорь Гуськов: «Ростов» найдет замену Нобоа, если тот покинет клубПервый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов сообщил, что «Ростов» найдет замену эквадорскому полузащитнику Кристиану Нобоа, если тот покинет команду в зимнее трансферное окно.Губернатор Ростовской области: Если у «Ростова» будут деньги, то будут новичкиГубернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о возможных трансферах желто-синих.Губернатор Ростовской области: «Ростов» должен остаться в первой пятеркеГубернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о целях «Ростова» на остаток сезона в РФПЛ.Сколько клубов контролирует Усманов? В Англии есть вопросы к миллиардеруСколько клубов контролирует Усманов? В Англии есть вопросы к миллиардеруВ Англии разгорается скандал вокруг российского бизнесмена Алишера Усманова, который подозревается в конфликте интересов.«Ростов» сыграет с «Ягеллонией»В расписании контрольных игр «Ростова» на сборе в Турции произошло изменение.«Челси» и «Ливерпуль» претендуют на голкипера «Бернли»Голкипер «Бернли» Том Хитон может покинуть команду. Об этом сообщает издание Тhe Sun.Девич присоединился к «Ростову»Нападающий «Ростова» Марко Девич вместе со своей новой командой отправится на второй сбор.Виталий Кафанов: Джанаев был готов к тому, что его не возьмут на ЕвроТренер «Ростова» Виталий Кафанов считает прогресс Сослана Джанаева одним из главных итогов 2016 года.Донской трамплин. Ушел в отставку четвертый за пять лет гендиректор «Ростова»Донской трамплин. Ушел в отставку четвертый за пять лет гендиректор «Ростова»«Советский спорт» – о перестановках в донском клубе.Виталий Кафанов: «Ростов» Бердыева сделал шаг вперед по сравнению с «Рубином»Тренер вратарей «Ростова», ранее работавший с Курбаном Бердыевым в «Рубине», Виталий Кафанов рассказал, чем отличаются два клуба друг от друга.
Главные новости
Футбол
Виктор Леоненко: На Украине до сих пор не знают, поедут или не поедут на ЧМ-2018
Футбол
Кутин, Кутепов и Промес не сыграют в матче с «Копенгагеном»
Баскетбол
«Маккаби» отчислил бывшего форварда ЦСКА Уимса
Футбол
Денис Мацуев: Самедов станет одним из ключевых игроков «Спартака»
Футбол
Азмун летом может перейти в «Эвертон»
Футбол
Панченко покинул сбор «Динамо» в Турции
Биатлон
Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону будет утвержден 31 января
Футбол
Рондон может перейти в китайский клуб Витселя
Футбол
ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20-25 млн евро
Теннис
Гаврилова победила Калинскую и вышла на Кузнецову
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Эвертон
Эвертонкалендарьстатистика
Сердар Азмун
Сердар Азмунвсе новости