Мамаду Сахо: Мог бы вновь стать игроком «ПСЖ», почему нет?

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо, который перестал проходить в основу английского клуба, порассуждал на тему возвращения во французский чемпионат, а также оценил свое положение.

«Думаю, у меня еще есть пару лет, чтобы поиграть в другой лиге перед возвращением домой. Да, я мог бы вновь стать игроком «ПСЖ», почему нет? «Марсель» тоже очень хорошая команда, у меня там много друзей, но сейчас об этом думать нет никакого смысла.

Мое положение? Это действительно так, я нарушил правила, которые должны соблюдать все. Я вовсе не считаю себя выше остальных. Я заплатил за это установленный штраф, извинился перед партнерами по команде и нашим тренером, поскольку уважаю всех.

Сейчас я много работаю над поддержанием физической формы. Да, я тренируюсь со второй командой, но у меня есть личный тренер, который помогает мне не выпасть из колеи», – сказал игрок сборной Франции, слова которого приводит Goal.

Ранее сообщалось, что на Сахо претендует московский «Спартак», «Суонси» и «Кристал Пэлас».

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