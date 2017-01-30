Петер «dupreeh» Расмуссен: Я играю не для того, чтобы заработать кучу денег
Игрок команды Astralis Петер «dupreeh» Расмуссен в интервью студии RuHub рассказал о финальной игре с Virtus.pro и о призовых деньгах.
Напомним, что в финальном матче Astralis победила Virtus.pro со счетом 2:1 (12:16 de_nuke, 16:14 de_overpass, 16:14 de_train).
ELEAGUE Major 2017 проходил с 22 по 29 января в Атланте. Призовой фонд турнира составил 1 миллион долларов.
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