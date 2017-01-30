Дарья Гаврилова: Мне нужно подтянуть качество игры, чтобы сыграть с Кузнецовой хотя бы на равных
Австралийская
теннисистка Дарья Гаврилова поделилась ожиданиями от Spb Ladies Trophy-2017.
- Вы хотели заявиться
на парный турнир с Дарьей Касаткиной, с которой дошли до финала на Кубке
Кремля?
- Даша хотела оставить силы на одиночку, поэтому мы не играем пару.
- Как вам играется
при российской публике?
- Я особо не болтала во время матча, но приятно, что тут мои родители, вся семья поддерживает меня. Это помогает.
- Чего ждете от
встречи с Кузнецовой во втором круге?
- Я три раза играла со Светой и трижды проиграла. Тут покрытие странное: очень низко отскакивает мяч, и не знаю, кому это больше подойдет. Мы любим долгие розыгрыши. Будет тяжело. Мне точно нужно подтягивать качество игры, чтобы хотя бы на равных сыграть со Светой, - передает слова Гавриловой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Гаврилова вышла во второй круг турнира в
Петербурге, обыграв россиянку Анну Калинскую (6:4; 7:5). В парном разряде
австралийская теннисистка выступит в дуэте с француженкой Кристиной Младенович.
Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.
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Матч
Калинская А. (Россия) - Гаврилова Д. (Австралия) - 4:6, 5:7
Место и дата
30 января 14:00, , Онлайн-трансляция