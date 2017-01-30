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Дарья Гаврилова: Мне нужно подтянуть качество игры, чтобы сыграть с Кузнецовой хотя бы на равных

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова поделилась ожиданиями от Spb Ladies Trophy-2017.

- Вы хотели заявиться на парный турнир с Дарьей Касаткиной, с которой дошли до финала на Кубке Кремля?
- Даша хотела оставить силы на одиночку, поэтому мы не играем пару.

- Как вам играется при российской публике?
- Я особо не болтала во время матча, но приятно, что тут мои родители, вся семья поддерживает меня. Это помогает.

- Чего ждете от встречи с Кузнецовой во втором круге?
- Я три раза играла со Светой и трижды проиграла. Тут покрытие странное: очень низко отскакивает мяч, и не знаю, кому это больше подойдет. Мы любим долгие розыгрыши. Будет тяжело. Мне точно нужно подтягивать качество игры, чтобы хотя бы на равных сыграть со Светой, - передает слова Гавриловой корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Гаврилова вышла во второй круг турнира в Петербурге, обыграв россиянку Анну Калинскую (6:4; 7:5). В парном разряде австралийская теннисистка выступит в дуэте с француженкой Кристиной Младенович.

Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.

Светлана Кузнецова: Борьбы с Шараповой за звание первой в России нет

Матч

Калинская А. (Россия) - Гаврилова Д. (Австралия) - 4:6, 5:7

Место и дата

30 января 14:00, , Онлайн-трансляция

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