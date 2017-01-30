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Брендан Роджерс: Клопп? О вас говорят по результату, но быть главным тренером очень тяжело

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс, который ныне работает с шотландским «Селтиком», прокомментировал игру «красных» под руководством Юргена Клоппа.

Напомним, за последнюю неделю мерсисайдский клуб покинул сразу два турнира: Кубок Англии и Кубок лиги.

«Люди хотят, чтобы молодые игроки регулярно выходили в основе, но это не так то просто. Когда вы ставите их в стартовый состав, у вас обязательно возникнут проблемы. Клопп уже ставил в основу четверых, а может и пятерых англичан. Он давал им шанс. Фанаты думают, что молодые ребята выйдут на поле, и покажут высокий класс в матче с чемпионом. 

Отношение к тренеру меняется каждый день. Вы можете быть хорошим специалистом одно время, а потом стать плохим. В конечном счете, о вас говорят по результату, но быть главным тренером очень тяжело», – приводит слова шотландского специалиста Goal.

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