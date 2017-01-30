Денис Мацуев: Самедов станет одним из ключевых игроков «Спартака»

Пианист-виртуоз Денис Мацуев, являющийся давним болельщиком «Спартака», поделился мнением о приходе в команду нападающего Луиса Адриано и полузащитника Александра Самедова.

«Те покупки, что были сделаны, прошли под личным руководством Массимо Карреры, который понимает, какие футболисты ему нужны, - цитирует Мацуева «Р-Спорт». - Есть много вопросов по поводу Луиса Адриано, но, раз Каррера настоял на его приглашении, значит, видит его в составе, в своем ансамбле. Ну и Самедова гостем не назовешь. Я прекрасно помню его дебют. Тогда я познакомился с Невио Скалой, который называл Александра одним из самых талантливых футболистов, которых он встречал за свою тренерскую карьеру. Уверен, он поможет и станет одним из ключевых игроков команды».



