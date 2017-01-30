Оланаре приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА
Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре приступил к тренировкам в общей группе на сборе в испанском Кампоаморе, сообщает официальный твиттер армейцев.
До этого футболист тренировался по индивидуальной программе.
Кто это тренировался сегодня вместе со всеми? 😉 9️⃣9️⃣ #ЦСКАвКампоаморе pic.twitter.com/wX2Tseu7yH— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 30 января 2017 г.
Контракт Оланаре c ЦСКА рассчитан на 4,5 года. Ранее Аарон выступал за ЦСКА на правах аренды весной 2016 года. Тогда он провел 10 матчей и забил три гола. В финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:4) 2 мая 2016 года форвард получил получил разрыв крестоообразных связок и армейцы не стали выкупать его по окончании соглашения.
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