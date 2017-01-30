Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Спартак
Бенди  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Оланаре приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА

Источник:  ПФК ЦСКАКомментарии

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре приступил к тренировкам в общей группе на сборе в испанском Кампоаморе, сообщает официальный твиттер армейцев.

До этого футболист тренировался по индивидуальной программе. 

Контракт Оланаре c ЦСКА рассчитан на 4,5 года. Ранее Аарон выступал за ЦСКА на правах аренды весной 2016 года. Тогда он провел 10 матчей и забил три гола.  В финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:4) 2 мая 2016 года форвард получил получил разрыв крестоообразных связок и армейцы не стали выкупать его по окончании соглашения.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Денис Мацуев: Самедов станет одним из ключевых игроков «Спартака»Пианист-виртуоз Денис Мацуев, являющийся давним болельщиком «Спартака», поделился мнением о приходе в команду нападающего Луиса Адриано и полузащитника Александра Самедова.Азмун летом может перейти в «Эвертон»«Ростов» постарается сохранить нападающего Сердара Азмуна до летнего трансферного окна.Универсал для «Спартака». Михаил Борзыкин – о потенциальном новичке красно-белыхУниверсал для «Спартака». Михаил Борзыкин – о потенциальном новичке красно-белыхОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о Вячеславе Караваеве, которым, по информации российских СМИ, интересуется «Спартак».Нобель Арустамян: Если Иванович подпишет контракт с «Зенитом», его зарплата будет в районе 3 млн евроТелекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мнением о возможном трансфере защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит».Агент: Информация о том, что «Вест Бромвич» интересуется Ломбертсом, - неправдаАгент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст опроверг информацию о том, что футболиста хочет приобрести «Вест Бромвич».ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20-25 млн евроСпортивный директор ПСВ Марсель Брандс сообщил, что голландский клуб готов продать Дэйви Проппера в «Зенит» за 20-25 миллионов евро.Джафар, не подошедший ЦСКА, присоединился к «Актобе»Нападающий Джафар, который недавно находился на просмотре в ЦСКА, но армейцам не подошел, присоединился к «Актобе».Ивелин Попов: «Копенгаген» играет в Лиге Европы и будет готов лучше «Спартака»Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов после контрольного матча с «Жилиной II» (5:1) рассказал, чего ждет от второго матча на сборе в ОАЭ – с «Копенгагеном».Нобель Арустамян: Вероятность того, что Миранчук продлит контракт с «Локомотивом» есть, но она минимальнаТелекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян высказал свое мнение по поводу будущего полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука и оценил трансферную кампанию железнодорожников.Александр Тарханов: В игре «Урала» появляется качество, но работы еще многоГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итоги заключительных контрольных матчей команды на первом кипрском сборе.Футболисты «Анжи» сыграют с «Вардером» и «Дуклой» на сборе в ТурцииФутболисты «Анжи» продолжают подготовку к весенней части чемпионата России.Азмун может продолжить карьеру в «Вильярреале»«Вильярреал» выражает заинтересованность в нападающем «Ростова» Сердаре Азмуне, сообщает AS.Иванович близок к подписанию контракта с «Зенитом»«Зенит» близок к тому, чтобы подписать контракт с защитником «Челси» Браниславом Ивановичем.Александр Григорян: На втором и третьем сборах будем наигрывать игровые связкиГлавный тренер «Анжи» Александр Григорян подвел итоги первого зимнего сбора команды, который прошел в Турции.ЦСКА все-таки трудоустроил Траоре. Свежие трансферные новости и слухиЦСКА все-таки трудоустроил Траоре. Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Джефферсон Фарфан: В последнее время слышал, дескать, не хочу играть в футболДжефферсон Фарфан: В последнее время слышал, дескать, не хочу играть в футболНападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал в интервью Diario de un Scout, что с ним происходило в ОАЭ, и почему он выбрал Россию.«Спартак» мог вылететь в ФНЛ. Таблица РФПЛ с учетом только «российских» голов«Спартак» мог вылететь в ФНЛ. Таблица РФПЛ с учетом только «российских» голов«Советский спорт» поинтересовался, как изменилась бы таблица, если бы мы считали только голы российских футболистов.«Урал» проведет первый матч на новом стадионе весной 2018 годаПрезидент «Урала» Григорий Иванов рассказал, когда пройдет первый матч команды на стадионе в Екатеринбурге после реконструкции.Фарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛФарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Вице-президент: В сезоне-2017/18 бюджет «Анжи» снизится на 40 %Вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов рассказал, как сократится бюджет махачкалинского клуба в 2017 году.
Главные новости
Футбол
Виктор Леоненко: На Украине до сих пор не знают, поедут или не поедут на ЧМ-2018
Футбол
Кутин, Кутепов и Промес не сыграют в матче с «Копенгагеном»
Баскетбол
«Маккаби» отчислил бывшего форварда ЦСКА Уимса
Футбол
Денис Мацуев: Самедов станет одним из ключевых игроков «Спартака»
Футбол
Азмун летом может перейти в «Эвертон»
Футбол
Панченко покинул сбор «Динамо» в Турции
Биатлон
Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону будет утвержден 31 января
Футбол
Рондон может перейти в китайский клуб Витселя
Футбол
ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20-25 млн евро
Теннис
Гаврилова победила Калинскую и вышла на Кузнецову
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Аарон Оланаре
Аарон Оланаревсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости