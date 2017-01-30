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Сонни Уимс: Я не отказывался проходить допинг-контроль

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший игрок ПБК ЦСКА Сонни Уимс прокомментировал сообщение о том, что он отказался проходить допинг-тест ФИБА.

- Я никогда в жизни не принимал допинг. В НБА я прошел три теста. Провел в комнате шесть с половиной часов, заполнил восемь пробирок, но они сказали, что эти пробы не годятся. Сообщения о том, что я принимал допинг и отказался от теста – это ложь, – заявил Уимс.

Напомним, что по сообщению Sportsrabbi Уимс, выступающий в это сезоне за «Маккаби» из Тель-Авива, отказался проходить допинг-тест, назначенный ФИБА, а затем не приехал на тренировку команды. В 2012-2015 американец выступал за ЦСКА, выиграв с армейским клубом три чемпионата Единой лиги ВТБ.

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