Сонни Уимс: Я не отказывался проходить допинг-контроль

Бывший игрок ПБК ЦСКА Сонни Уимс прокомментировал сообщение о том, что он отказался проходить допинг-тест ФИБА.

- Я никогда в жизни не принимал допинг. В НБА я прошел три теста. Провел в комнате шесть с половиной часов, заполнил восемь пробирок, но они сказали, что эти пробы не годятся. Сообщения о том, что я принимал допинг и отказался от теста – это ложь, – заявил Уимс.

Напомним, что по сообщению Sportsrabbi Уимс, выступающий в это сезоне за «Маккаби» из Тель-Авива, отказался проходить допинг-тест, назначенный ФИБА, а затем не приехал на тренировку команды. В 2012-2015 американец выступал за ЦСКА, выиграв с армейским клубом три чемпионата Единой лиги ВТБ.