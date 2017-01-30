Душко Иванович: Поражение в первом круге от ВЭФ сильно нас мотивировало

Главный тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над рижским ВЭФом.

Напомним, что желто-синие на выезде обыграли сильнейший клуб Латвии со счетом 104:90.

- Мы плохо начали этот матч, а у ВЭФ, напротив, пошла игра, - цитирует Ивковича официальный сайт турнира. - Допустили много ошибок в защите. После выхода Роулэнда мы поймали хороший ритм, как в защите, так и в атаке. В конечном итоге «Химки» одержали заслуженную победу. Очень важно было выиграть, так как мы боремся за лучшую позицию в преддверии плей-офф. В Химках ВЭФ сыграл здорово, и для нас то поражение было еще одним стимулом сегодня. Команда провела хороший матч, но гораздо важнее было сделать еще один шаг в направлении того, чтобы довести нашу атакующую и защитную системы до автоматизма.