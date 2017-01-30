«Маккаби» отчислил бывшего форварда ЦСКА Уимса
Руководство «Маккаби» (Тель-Авив) исключило форварда Сонни Уимса из заявки на Евролигу и отчислило его из команды, написал в своем твиттере инсайдер Дэвид Пик.
Ранее сообщалось, что 30-летний американец отказался проходить допинг-тест, назначенный ФИБА. Сам баскетболист назвал эту информацию лживой.
В нынешнем регулярном чемпионате Евролиги Уимс в 19 матчах в среднем набирал 11,6 очка, делал 3,4 передачи, 3,3 подбора и 0,9 перехвата.
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