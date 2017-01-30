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Димитрис Итудис: Мы обыграли очень серьезного соперника

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над казахстанской «Астаной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Напомним, что армейцы превзошли соперников на своей площадке со счетом 81:63.

- Поздравляю нашу команду с победой над очень серьезным соперником, который показывает в этом сезоне хороший баскетбол – с четкими идеями, атлетизмом, качественным использованием «больших», претендует на попадание в плей-офф и здорово с нами здорово боролась, - приводит слова Итудиса официальный сайт клуба. - В защите мы сыграли здорово, и это можно отметить на протяжении нескольких последних матчей. Мы стараемся и уделяем внимание деталям. Можно было бы ожидать большего в нападении, но, следует сказать, что мы промазали много открытых бросков. Мы хорошо создавали возможности для атаки, и я могу лишь аплодировать своим игрокам. К сожалению, мячи попросту не шли в кольцо даже у таких наших снайперов, как Виталий Фридзон, Нандо Де Коло, Дима Кулагин и Андрей Воронцевич. К тому же в матче такой конкурентной лиги мы бросили всего семь штрафных. Тем не менее здорово одержать победу в третьем матче за шесть дней.

Матч

ЦСКА - Астана - 81:63

Состав

ЦСКА: Де Коло (18), Хиггинс (10)

Астана: Крубалли (12), Одом (11), Кацивелис (10), Лоури (10)

Место и дата

29 января 16:00, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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