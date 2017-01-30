Максим Григорьев перенесет операцию

Защитник «Нижнего Новгорода» Максим Григорьев выбыл из строя из-за повреждения мениска, сообщает официальный сайт клуба.

В ближайшее время Григорьеву предстоит операция. Сроки восстановления после травмы станут понятны в ходе лечения. Напомним, что Максим перешел в нижегородский клуб из краснодарского «Локомотива-Кубани» перед началом сезона 2015-2016. В текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ он провел всего 5 матчей, набирая в среднем по 3,0 очка.