Вольфф останется в «Мерседесе»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что, скорее всего, продлит контракт с командой, который истекает в нынешнем году.

- Мы безупречно ладим с советом директоров, я рад каждый день учиться чему-то новому у наших сотрудников. Мне нравится эта работа. Можно исходить из того, что ещё какое-то время я проведу на этом посту, - заявил Вольфф в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Тото Вольфф возглавляет спортивное отделение «Мерседес» с 2013 года, сменив на этом посту Норберта Хауга. Под его руководством Льюис Хэмилтон и Нико Росберг стали чемпионами мира в 2014-2016 годах, а сама команда трижды подряд выиграла Кубок конструкторов.