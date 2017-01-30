Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Спартак
Бенди  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вольфф останется в «Мерседесе»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что, скорее всего, продлит контракт с командой, который истекает в нынешнем году.

- Мы безупречно ладим с советом директоров, я рад каждый день учиться чему-то новому у наших сотрудников. Мне нравится эта работа. Можно исходить из того, что ещё какое-то время я проведу на этом посту, - заявил Вольфф в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Тото Вольфф возглавляет спортивное отделение «Мерседес» с 2013 года, сменив на этом посту Норберта Хауга. Под его руководством Льюис Хэмилтон и Нико Росберг стали чемпионами мира в 2014-2016 годах, а сама команда трижды подряд выиграла Кубок конструкторов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Роберт Фернли: Окон будет выступать за «Форс Индию» два ближайших годаЗаместитель руководителя «Форс Индии» Роберт Фернли дал понять, что команда не отпустит Эстебана Окона, если «Мерседесу» потребуется замена в его лице в течение двух ближайших лет.Тото Вольфф: Окончание эпохи Экклстоуна – знаковое событиеРуководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о смене владельцев Формулы-1 и уходе Берни Экклстоуна с поста руководителя серии.Тото Вольф: Уверен, что в «Феррари» найдут какой-то вариант для ДжовинацциРуководитель команды «Мерседес» Тото Вольф считает, что в «Феррари» не будут разбрасываться своими талантами, поэтому команда сумеет правильно включить в работу своего резервного гонщика Антонио Джовинацци в предстоящем сезоне.Нико Росберг: Уверен, что регламент немного перетасует стартовую решеткуБывший пилот «Мерседеса», чемпион мира-2016 Нико Росберг считает, что новый регламент поспособствует перестановкам на стартовой решетке Формулы-1.Хельмут Марко: На месте «Мерседеса» стали бы тренировать молодого гонщикаКонсультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что на месте «Мерседеса» выбрал бы на замену чемпиону мира Нико Росбергу немца Паскаля Верляйна, а не финна Валттери Боттаса.Ники Лауда: Знаю, что Боттас выступит не хуже РосбергаНеисполнительный директор «Мерседеса», трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда прокомментировал переход Валттери Боттаса из «Уильмса» в немецкую команду.Нико Росберг: Не сомневаюсь, что Валттери прекрасно впишется в командуНемецкий автогонщик, действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг прокомментировал переход Валттери Боттаса из «Уильямса» в «Мерседес».Немецкий пазл. Как «Мерседес» объявил о трех переходах в «Формуле-1»Немецкий пазл. Как «Мерседес» объявил о трех переходах в «Формуле-1»Немецкая команда «Формулы-1» «Мерседес» в забавной интерактивной игре пазлы объявила о переходе сразу трех гонщиков.Официально: Новым партнером Хэмилтона в «Мерседесе» стал БоттасКоманда «Мерседес» официально объявила о подписании контракт с гонщиком «Уильямса» Валттери Баттасом.Дитрих Матешиц: К середине 2017 года «Ред Буллу» нужно выйти на уровень «Мерседеса»Владелец команды «Ред Булл» Дитрих Матешиц сказал, что в следующем сезоне они намерены создать серьезную конкуренцию «Мерседесу».Будущее Боттаса прояснится на этой неделе«Уильямс» сделает объявление о будущем финского гонщика Валттери Боттаса на этой неделе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Sky Sports.Новая девушка Квята. Чем запомнится неделя в «Формуле-1»?Новая девушка Квята. Чем запомнится неделя в «Формуле-1»?Главные события из миры «Формулы-1» - в обзоре «Советского спорта».«Мерседес»: Информация о подписании контракта с Боттасом в январе – выдумкаВ «Мерседесе» опровергли информацию о скором подписании контракта с Валттери Боттасом. Ранее сообщалось, что он в следующем сезоне заменит Нико Росберга.Алекс Дзанарди: Для «Мерседеса» было бы идеально пригласить Валентино РоссииЭкс-пилот Формулы-1, паралимпийский чемпион Алекс Дзанарди сказал, что «Мерседес» мог пригласить на место основного пилота Валентино Росси - семикратного чемпиона MotoGP.«Мерседес» презентует новый болид 23 февраляНемецкая команда «Формулы-1» «Мерседес» в Сильверстоуне 23 февраля презентуют болид на новый сезон, говорится на официальном сайте команды.Росберг сыграл с болельщиками на автосимуляторе (видео)Немецкий автогонщик, действующий чемпион «Формулы-1» Нико Росберг сразился с болельщиками в гоночном симуляторе rFactor.Карлос Сайнс-старший: Переход Боттаса в «Мерседес» – решенный вопросДвукратный чемпион мира по ралли и победитель «Дакара» Карлос Сайнс-старший исключил возможность перехода своего сына Карлоса на место Нико Росберга в «Мерседес» в 2017 году. Он отметил, что туда перейдет Валттери Боттас.«Хорошо, что я остался в «Торо Россо». Обзор недели в «Формуле-1»«Хорошо, что я остался в «Торо Россо». Обзор недели в «Формуле-1»Кто что сказал в мире королевских гонок за последние 7 дней.Даниэль Риккардо: Мне лучше быть в «Ред Булле», чем в «Мерседесе»Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо считает, что ему лучше остаться в своем нынешнем коллективе, а не переходить в «Мерседес».Льюис Хэмилтон: Нынешний стиль руководства Формулой-1 недостаточно хорошПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон раскритиковал руководство Формулы-1.
Главные новости
Футбол
Виктор Леоненко: На Украине до сих пор не знают, поедут или не поедут на ЧМ-2018
Футбол
Кутин, Кутепов и Промес не сыграют в матче с «Копенгагеном»
Баскетбол
«Маккаби» отчислил бывшего форварда ЦСКА Уимса
Футбол
Денис Мацуев: Самедов станет одним из ключевых игроков «Спартака»
Футбол
Азмун летом может перейти в «Эвертон»
Футбол
Панченко покинул сбор «Динамо» в Турции
Биатлон
Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону будет утвержден 31 января
Футбол
Рондон может перейти в китайский клуб Витселя
Футбол
ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20-25 млн евро
Теннис
Гаврилова победила Калинскую и вышла на Кузнецову
все новости
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика