Энди Роддик: Федерер с Надалем вернулись – и всех порвали

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик, который в этом году буде включен в Международный зал теннисной славы, прокомментировал финал Australian Open, завершившийся победой Роджера Федерера над Рафаэлем Надалем.

- Парни бросили свои дела и ушли в отпуск на полгода. Потом вернулись и всех порвали. Поверить не могу в то, что я увидел! – написал Роддик в соцсетях. – Поздравления моему другу Роджеру Федереру. А Рафа – один из самых великодушных чемпионов, которых я когда-либо встречал. Теннису очень повезло с тобой. Ты – великий!