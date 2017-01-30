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Энди Роддик: Федерер с Надалем вернулись – и всех порвали

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик, который в этом году буде включен в Международный зал теннисной славы, прокомментировал финал Australian Open, завершившийся победой Роджера Федерера над Рафаэлем Надалем.

- Парни бросили свои дела и ушли в отпуск на полгода. Потом вернулись и всех порвали. Поверить не могу в то, что я увидел! – написал Роддик в соцсетях. – Поздравления моему другу Роджеру Федереру. А Рафа – один из самых великодушных чемпионов, которых я когда-либо встречал. Теннису очень повезло с тобой. Ты – великий!

Матч

Федерер Р. (Швейцария) - Надаль Р. (Испания) - 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3

Место и дата

29 января 11:30, , Онлайн-трансляция

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