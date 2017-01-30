Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо- : -Спартак
Бенди  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кутин, Кутепов и Промес не сыграют в матче с «Копенгагеном»

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», защитники Илья Кутепов и Денис Кутин, а также полузащитник Квинси Промес, пропустят товарищеский матч с «Копенгагеном», который состоится завтра, 31 января.

«Что касается Дениса Кутина, получившего вчера серьезную травму на тренировке, то, по мнению главы медицинского департамента нашего клуба Михаила Вартапетова, состояние защитника стабилизировалось и близко к удовлетворительному. Понятно, что в сегодняшней тренировке он участия не принимал. Как, впрочем, и другой защитник, Илья Кутепов, получивший болезненный удар по голове именно в столкновении Кутиным.

Кутепов, скорее всего, не примет участия в завтрашнем матче с «Копенгагеном»: его тренеры решили поберечь. Не увидим мы во вторник на поле и Квинси Промеса. Однако для волнений нет никаких причин: так решил Массимо Каррера, который собирается проверить в деле других футболистов. Что ж, ему, как говорится, виднее. К слову, Промес сегодня, как и все предыдущие занятия, провел в общей группе. Вместе с набирающими от тренировки к тренировке необходимые кондиции нападающим Зе Луишем и защитником Сальваторе Боккетти. Однако в контрольном матче мы сможем их увидеть, скорее всего, на следующем сборе в Испании. Что касается защитника Сердара Таски, то он по-прежнему занимается по индивидуальной программе: в тренажерном зале, в бассейне, на песке и на поле», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, встреча между командами стартует в 16.00 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.

Матч

Спартак - Копенгаген

Место и дата

31 января 16:00, Зайед Спорт Сити, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Денис Мацуев: Самедов станет одним из ключевых игроков «Спартака»Пианист-виртуоз Денис Мацуев, являющийся давним болельщиком «Спартака», поделился мнением о приходе в команду нападающего Луиса Адриано и полузащитника Александра Самедова.Универсал для «Спартака». Михаил Борзыкин – о потенциальном новичке красно-белыхУниверсал для «Спартака». Михаил Борзыкин – о потенциальном новичке красно-белыхОбозреватель «Советского спорта» рассказывает о Вячеславе Караваеве, которым, по информации российских СМИ, интересуется «Спартак».Ивелин Попов: «Копенгаген» играет в Лиге Европы и будет готов лучше «Спартака»Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов после контрольного матча с «Жилиной II» (5:1) рассказал, чего ждет от второго матча на сборе в ОАЭ – с «Копенгагеном».Александр Тарханов: В игре «Урала» появляется качество, но работы еще многоГлавный тренер «Урала» Александр Тарханов подвел итоги заключительных контрольных матчей команды на первом кипрском сборе.Футболисты «Анжи» сыграют с «Вардером» и «Дуклой» на сборе в ТурцииФутболисты «Анжи» продолжают подготовку к весенней части чемпионата России.«Спартак» мог вылететь в ФНЛ. Таблица РФПЛ с учетом только «российских» голов«Спартак» мог вылететь в ФНЛ. Таблица РФПЛ с учетом только «российских» голов«Советский спорт» поинтересовался, как изменилась бы таблица, если бы мы считали только голы российских футболистов.Фарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛФарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Локомотив» – «Осиек»: Миранчук и Михалик – лучшие по ключевым передачамВчера «Локомотив» в контрольном матче обыграл хорватский «Осиек» (2:1).Что Дзюба сказал Кокорину? Обзор сборов (видео)Что Дзюба сказал Кокорину? Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Николай Комличенко: Думаю, Караваев в «Спартак» не пойдет. Он - армеецНиколай Комличенко: Думаю, Караваев в «Спартак» не пойдет. Он - армеецНападающий «Краснодара» - о российских игроках в чемпионате Чехии, Федоре Смолове и провале молодежной сборной.Первая победа «Шапекоэнсе» после катастрофы, 7 очков россиян на Матче звезд НХЛ и травма Кутина. Главные новости утраПервая победа «Шапекоэнсе» после катастрофы, 7 очков россиян на Матче звезд НХЛ и травма Кутина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.«Саутгемптон» планирует арендовать у «Спартака» Таски до конца сезонаАнглийский футбольный клуб планирует арендовать защитника «Спартака» Сердара Таски до конца сезона, сообщает ESPN со ссылкой на источник, близкий к руководству английского клуба.Защитник «Спартака» Кутин получил серьезную травму на сбореПравый защитник спартаковцев Денис Кутин получил серьезную травму в столкновении с партнером в ходе сегодняшней тренировки в ОАЭ, где сейчас находится команда. Сбор для него закончен досрочно.Дмитрий Баринов: Матч с «Осиеком» - самый сложный на сборах в плане нагрузкиПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов подвел итоги контрольного матча с «Осиеком» (2:1) и рассказал о своей физической форме.Фарфан и Галаджан в помощь. Как «Локомотив» обыграл хорватский клубФарфан и Галаджан в помощь. Как «Локомотив» обыграл хорватский клуб«Локомотив» в контрольном матче обыграл хорватский «Осиек» (2:1). И это не единственная хорошая новость воскресенья.«Локомотив» обыграл «Осиек» в товарищеском матчеМосковский «Локомотив» взял верх над хорватским «Осиеком» (2:1) в товарищеском матче.ЦСКА разгромил «Хорсенс» в товарищеском матче, Чалов сделал дубльТоварищеский матч между московским ЦСКА и датским клубом «Хорсенс» завершился победой российского клуба. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу ЦСКА.«Спартак» – «Жилина»: Джикия – лучший в борьбе, Самедов – по острым передачам, Адриано – по ударамВчера в контрольном матче «Спартак» разгромил словацкую «Жилину» – 5:1.Агент: Мельгарехо остается в «Спартаке», чтобы стать чемпионом РоссииАгент футболиста московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо Хуан Апплеярд не подтвердил информацию о том, что его клиент может уйти из клуба в зимнее трансферное окно.«Молодежка» «Спартака» отправилась на второй сбор на КипрСегодня из аэропорта Шереметьево футболисты молодежного состава «Спартака» вылетают на Кипр, где проведут второй сбор.
Главные новости
Футбол
Виктор Леоненко: На Украине до сих пор не знают, поедут или не поедут на ЧМ-2018
Футбол
Кутин, Кутепов и Промес не сыграют в матче с «Копенгагеном»
Баскетбол
«Маккаби» отчислил бывшего форварда ЦСКА Уимса
Футбол
Денис Мацуев: Самедов станет одним из ключевых игроков «Спартака»
Футбол
Азмун летом может перейти в «Эвертон»
Футбол
Панченко покинул сбор «Динамо» в Турции
Биатлон
Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону будет утвержден 31 января
Футбол
Рондон может перейти в китайский клуб Витселя
Футбол
ПСВ готов продать Проппера в «Зенит» за 20-25 млн евро
Теннис
Гаврилова победила Калинскую и вышла на Кузнецову
все новости
Копенгаген
Копенгагенкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Квинси Промес
Квинси Промесвсе новости
Илья Кутепов
Илья Кутеповвсе новости
Денис Кутин
Денис Кутинвсе новости
Клубы / Сборные
Клубы / Сборныетаблицакалендарьстатистикатексты/новости