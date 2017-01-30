Кутин, Кутепов и Промес не сыграют в матче с «Копенгагеном»

Как сообщает пресс-служба московского «Спартака», защитники Илья Кутепов и Денис Кутин, а также полузащитник Квинси Промес, пропустят товарищеский матч с «Копенгагеном», который состоится завтра, 31 января.

«Что касается Дениса Кутина, получившего вчера серьезную травму на тренировке, то, по мнению главы медицинского департамента нашего клуба Михаила Вартапетова, состояние защитника стабилизировалось и близко к удовлетворительному. Понятно, что в сегодняшней тренировке он участия не принимал. Как, впрочем, и другой защитник, Илья Кутепов, получивший болезненный удар по голове именно в столкновении Кутиным.

Кутепов, скорее всего, не примет участия в завтрашнем матче с «Копенгагеном»: его тренеры решили поберечь. Не увидим мы во вторник на поле и Квинси Промеса. Однако для волнений нет никаких причин: так решил Массимо Каррера, который собирается проверить в деле других футболистов. Что ж, ему, как говорится, виднее. К слову, Промес сегодня, как и все предыдущие занятия, провел в общей группе. Вместе с набирающими от тренировки к тренировке необходимые кондиции нападающим Зе Луишем и защитником Сальваторе Боккетти. Однако в контрольном матче мы сможем их увидеть, скорее всего, на следующем сборе в Испании. Что касается защитника Сердара Таски, то он по-прежнему занимается по индивидуальной программе: в тренажерном зале, в бассейне, на песке и на поле», – говорится в сообщении клуба.

Напомним, встреча между командами стартует в 16.00 мск, а «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.