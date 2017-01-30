Виктор Леоненко: На Украине до сих пор не знают, поедут или не поедут на ЧМ-2018

Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко рассказал о своем отношении к спорам по поводу участия украинской команды в чемпионате мира-2018, который пройдет в России.

Напомним, в октябре прошлого года главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал, что не знает, какое решение примет футбольная федерация страны относительно участия в турнире.

- Они до сих пор сами не знают, поедут или не поедут, - цитирует Леоненко Sobesednik.ru. - Для меня это, честно говоря, уже смешно. Что с них взять - видимо, у нас чемпионат мира каждый год, как в биатлоне. Для меня это все дурошлепство - какие-то политики захотели, чтобы кто-то не поехал. Посмотрим, как будет... Не надо бежать впереди паровоза. На чемпионат мира еще надо выйти. С другой стороны, мы уже один раз вышли так, что лучше бы не выходили.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде и Волгограде.