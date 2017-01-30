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Конор Макгрегор: Нурмагомедов и Фергюсон – два мешка

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор считает, что он выше уровнем, чем россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон, которые поспорят за звание временного чемпиона организации на турнире UFC 209.

«В UFC мне ничего не говорили про временный пояс. Бизнес есть бизнес. Им нужно привлекать внимание, потому что эти двое претендентов на пояс временного чемпиона – мешки. Они небрежные, беспорядочные. На их бои неприятно смотреть. Эти два клоуна именно такие. 

Два мешка дерутся за временный пояс чемпиона. Они должны быть очень рады, что я сейчас отдыхаю, беру перерыв, потому что у них появился небольшой шанс подумать, что они на топ уровне. Но в реальности они даже не близко. Они оба уйдут в глухой нокаут, оба закостенелые, оба дикие и слишком небрежные», – приводит слова Макгрегора Allboxing.ru.

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