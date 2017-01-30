Гендиректор «Анжи»: Наша задача - сохранить место в РФПЛ

Генеральный директор «Анжи» Саид Абдулаев сообщил, что перед командой стоит задача сохранить место в российской премьер-лиге по итогам сезона.

«У нас будет задача-минимум сохранить тот же темп, который был задан в первой половине сезона, - цитирует Абдулаева ТАСС. - Также стоит задача показывать красивую игру и радовать болельщиков, добиваться максимальных целей за счет самоотдачи. Однозначно стоит задача сохранить место в РФПЛ».

Напомним, этой зимой махачкалинская команда объявила о смене вектора развития в связи с финансовыми сложностями. Новый курс предполагает продажу самых востребованных игроков и упор на местных воспитанников.

После 17 туров «Анжи» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России

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