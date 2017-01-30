Люди, не занимающиеся физкультурой, стареют быстрее
Низкий уровень физической активности приводит к
стремительному старению. Такой вывод
сделали ученые из США.
Ученые провели исследование с участием женщин в возрасте от
64 до 95 лет. Испытуемые носили специальный акселерометр, который следил за
активностью представительниц прекрасного пола во время основной части дня и
сна.
После получения результатов исследователи замерили длину
теломер — концевых участков хромосом, уменьшение которых связано именно со
старением организма человека. Как выяснилось, длина теломер была больше у тех,
кто занимался физкультурой хотя бы полчаса в день.
Ученые считают, что клетки людей, которые ведут
пассивный образ жизни, стареют гораздо быстрее. Те, кто не занимается
физкультурой, в биологическом плане на девять лет старше, чем их сверстники,
ведущие активный образ жизни.