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Люди, не занимающиеся физкультурой, стареют быстрее

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Низкий уровень физической активности приводит к стремительному старению.  Такой вывод сделали ученые из США.

Ученые провели исследование с участием женщин в возрасте от 64 до 95 лет. Испытуемые носили специальный акселерометр, который следил за активностью представительниц прекрасного пола во время основной части дня и сна.

После получения результатов исследователи замерили длину теломер — концевых участков хромосом, уменьшение которых связано именно со старением организма человека. Как выяснилось, длина теломер была больше у тех, кто занимался физкультурой хотя бы полчаса в день.

Ученые считают, что клетки людей, которые ведут пассивный образ жизни, стареют гораздо быстрее. Те, кто не занимается физкультурой, в биологическом плане на девять лет старше, чем их сверстники, ведущие активный образ жизни.

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