Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо1 : 1Спартак
Бенди  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Физическая активность защищает детей от депрессии

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

У активных детей, как правило, меньше симптомов депрессии, чем у их менее активных сверстников.

Такой вывод сделали норвежские ученые.

В исследовании Норвежского университета естественных и технических наук принимали участие дети и их родители.

Родителей просили оценить состояние психического здоровья детей в возрасте 6 лет. Потом ученые опрашивали родителей и детей еще два раза (через 2 и через 4 года). Специалисты выясняли, у кого из детей появились симптомы депрессии. Исследователи собрали данные по 795 детям в возрасте 6 лет, 699 детям в возрасте 8 лет и 702 детям в возрасте 10 лет.

В возрасте от 6 до 8 лет дети в течение недели носили устройства, следившие за их активностью. Оказалось, в 6 лет дети уделяли умеренной и интенсивной физической активности около 1,19 часа в день. Примерно 8,58 часа в день они проводили сидя. В возрасте 8 лет дети были физически активными 1,18 часа в день, а сидели в среднем 9,22 часа в день. В возрасте 10 лет среднее время физической активности в день составляло 1,09 часа, а среднее время, проводимое сидя, - 9,94 часа.

Дети в возрасте 6 и 10 лет в среднем имели 0,52 симптома депрессии, а в возрасте 8 лет - 0,46 симптома. Чем выше были уровни физической активности умеренной и высокой интенсивности у детей в возрасте 6 и 8 лет, тем меньше симптомов депрессии оказывалось у детей 2 года спустя. Уровень депрессии снижался с каждым дополнительным часом физической активности.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
Полузащитник Иличевич перешел из «Анжи» в «Кайрат»
Санный спорт
Роман Репилов: Хотелось взять золото на взрослом ЧМ
Футбол
Джефферсон Фарфан: После первого занятия в «Локомотиве» чувствую себя и уставшим, и воодушевленным
Хоккей
Вячеслав Быков стал консультантом главного тренера «Фрибурга»
Футбол
«Вест Хэм» заставил Пайе вернуть январскую зарплату
Футбол
Дэвид Бекхэм: «Юнайтед» договорился с «Барселоной», но я решил перейти в «Реал»
MMA
Конор Макгрегор: Нурмагомедов и Фергюсон – два мешка
Футбол
Виктор Леоненко: На Украине до сих пор не знают, поедут или не поедут на ЧМ-2018
Футбол
Кутин, Кутепов и Промес не сыграют в матче с «Копенгагеном»
Футбол
«Советский спорт» составил рейтинг стадионов чемпионата мира
все новости