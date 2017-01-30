Коскинен вызван в сборную Финляндии на шведский этап Евротура
Тренерский штаб
сборной Финляндии определился с составом на «Шведские хоккейные игры».
Вратари: Юха
Метсола («Амур»), Микко Коскинен (СКА).
Защитники: Микко
Лехтонен («Коокоо»), Томми Кивисте («Автомобилист»,), Мика
Койвисто («Юкурит»), Нико Миккола («Калпа»), Микко Коуса
(«Пеликанс»), Кристиан Някювя («Линчопинг»), Йоонас Ярвинен
(«Куньлунь»), Илари Меларт («Лулео»).
Нападающие: Аннти
Суомела, Йонас Няттинен (оба – ЮП), Хенрик Хаапала, Юкка Пелтола, Вели-Матти
Савинайнен (все – «Таппара»), Сакари Маннинен (ХПК), Нико Оямяки,
Ярно Кярки (оба – «Эссет»), Роопе Хинтц (ХИФК), Олли Палола
(«Вякшо»), Аннти Эркинюнтти («Пеликанс»), Томи Саллинен
(«Куньлунь»).
Напомним, шведский этап Евротура пройдет с 9 по 12 февраля в
Гетеборге. 9 февраля сборная Финляндии сыграет вынесенный матч против России в петербургском
СК «Юбилейный».
Финны с 6 очками идут на третьем месте в общем зачете
Евротура. Первое место занимает сборная России, в активе которой 15 очков.