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Коскинен вызван в сборную Финляндии на шведский этап Евротура

Источник:  Ассоциация хоккея ФинляндииКомментарии

Тренерский штаб сборной Финляндии определился с составом на «Шведские хоккейные игры».

Вратари: Юха Метсола («Амур»), Микко Коскинен (СКА).

Защитники: Микко Лехтонен («Коокоо»), Томми Кивисте («Автомобилист»,), Мика Койвисто («Юкурит»), Нико Миккола («Калпа»), Микко Коуса («Пеликанс»), Кристиан Някювя («Линчопинг»), Йоонас Ярвинен («Куньлунь»), Илари Меларт («Лулео»).

Нападающие: Аннти Суомела, Йонас Няттинен (оба – ЮП), Хенрик Хаапала, Юкка Пелтола, Вели-Матти Савинайнен (все – «Таппара»), Сакари Маннинен (ХПК), Нико Оямяки, Ярно Кярки (оба – «Эссет»), Роопе Хинтц (ХИФК), Олли Палола («Вякшо»), Аннти Эркинюнтти («Пеликанс»), Томи Саллинен («Куньлунь»).

Напомним, шведский этап Евротура пройдет с 9 по 12 февраля в Гетеборге. 9 февраля сборная Финляндии сыграет вынесенный матч против России в петербургском СК «Юбилейный».

Финны с 6 очками идут на третьем месте в общем зачете Евротура. Первое место занимает сборная России, в активе которой 15 очков.

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