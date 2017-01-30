Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо1 : 1Спартак
Бенди  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дэвид Бекхэм: «Юнайтед» договорился с «Барселоной», но я решил перейти в «Реал»

Источник:  Goal.comКомментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал, как состоялся его трансфер в мадридский «Реал».

«Я находился со своей семьей в США. Один из друзей позвонил мне и сказал, что «Юнайтед» согласовал условия моего перехода с «Барселоной». Я об этом ничего не знал. Позже я вылетел в Лондон, чтобы обсудить этот вопрос с руководством. Оказывается, клубы уже обо всем договорились. Тогда я сообщил своему агенту, что хочу стать игроком «Реала». В течение дня мы договорились с президентом мадридского клуба.

После этого я три года не смотрел матчи «Юнайтед», потому что я был в шоке. Мы выиграли чемпионат в том сезоне... я был опустошен. Конечно, хотел завершить карьеру на «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» — это моя команда, у меня не было стремления покинуть «МЮ», – рассказал англичанин в эфире ВВС Radio 4.

Напомним, Бекхэм является воспитанником «красных дьяволов» и провел за эту команду 379 матчей.

Читайте также:

Антонио Конте: «Челси» вырос, поэтому «Ливерпулю» будет тяжело

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Шмурнов: В чемпионате Испании вскоре введут видеофиксацию гола, а потом и видеоповторыКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов в связи с недавними событиями на матче 20-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Бетисом» выразил мнение, что совсем скоро в этой лиге произойдут некоторые изменения.Генрих Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» хочет выиграть все турниры, в которых участвуетПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян подчеркнул, что его команда не делит турниры, в которых участвует, на важные и второстепенные.Арсен Венгер: Об интересе «Арсенала» к Бензема пишут, потому что он французГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что «канониры» не претендуют на форварда «Реала» Карима Бензема.Петер Шмейхель: Не ожидал, что «Манчестер Юнайтед» так быстро вернется к своему стилюГолкипер «Манчестер Юнайтед» 1990-х годов Петер Шмейхель отметил прогресс команды под руководством Жозе Моуринью.«Манчестер Юнайтед»: Арене причинен минимальный ущерб в связи с пожаром«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу пожара на стадионе «Олд Траффорд».Лаллана признан лучшим игроком сборной Англии в 2016 годуПолузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана выбран лучшим игроком сборной Англии по опросу членов Клуба болельщиков национальной команды, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.Роналду оскорбил фанатов «Реала» в матче с «Реалом Сосьедад»Нападающий «Реала» Криштиану Роналду грубо высказался в адрес болельщиков во время домашнего матча 20-го тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад», сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Sport.На стадионе «Олд Траффорд» вспыхнул пожарНа домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» вспыхнул пожар, сообщает Mirror.Рафаэль Варан: Я слышал больше аплодисментов, а не свистаЗащитник «Реала» Рафаэль Варан после победы над «Реалом Сосьедад» (3:0) в 20-м туре примеры на «Сантьяго Бернабеу» высказался о реакции болельщиков, которые освистывали команду.Зинедин Зидан: Бэйл? Он уже работает на полеГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 20-го тура примеры с «Реалом Сосьедад» (3:0) дал понять, что полузащитник Гарет Бэйл близок к возвращению в строй после травмы.Жозе Моуринью: Мы заслуженно победили «Уиган»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу своих подопечных над «Уиганом» в 1/16 Кубка Англии.«Реал» разгромил «Реал Сосьедад», забив три безответных мяча«Реал» разгромил «Реал Сосьедад», забив три безответных мячаВ матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле разгромил «Реал Сосьедад» со счетом 3:0.Жозе Моуринью: Уход Руни? Я знаю только о том, что нас может покинуть ЯнгГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не подтвердил информацию о том, что команду покинет нападающий Уэйн Руни. Ранее сообщалось, что Уэйн продолжит карьеру в Китае.Президент испанской Ла Лиги: Система определения взятия ворот стоит слишком дорогоПрезидент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с незасчитанным голом «Барселоны» в ворота «Бетиса» в матче 20-го тура чемпионата Испании (1:1). Он отметил, что система автоматической фиксации гола не будет использоваться в примере, так как эта технология стоит слишком дорого.«МЮ» разгромил «Уиган» в Кубке АнглииМатч 1/16 финала Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Уиганом» завершился крупной победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «МЮ».Судья не увидел тако-о-ое? Скандал!Судья не увидел тако-о-ое? Скандал!Судей привыкли обвинять в том, что они подсуживают в пользу именитых клубов. В Испании такими традиционно считали «Реал» и «Барселону».Ошибка судей против «Барсы», после которой в Испании обязаны ввести электроникуОшибка судей против «Барсы», после которой в Испании обязаны ввести электронику«Барселона» не смогла выиграть у «Бетиса». Каталонцы могут винить судью.Гол Суареса спас «Барселону» от поражения в матче с «Бетисом»«Бетис» дома сыграл вничью с «Барселоной» (1:1) в 20-м туре чемпионата Испании.Полузащитник «МЮ» Госс перешел в «Куинз Парк Рейнджерс» (фото)Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Шон Ричард Госс перешел в «Куинз Парк Рейнджерс», сообщается на официальном сайте «обручей».«Манчестер Юнайтед» согласился продать Руни в Китай«Манчестер Юнайтед» готов продать нападающего Уэйна Руни в Китай в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.
Главные новости
Футбол
Полузащитник Иличевич перешел из «Анжи» в «Кайрат»
Санный спорт
Роман Репилов: Хотелось взять золото на взрослом ЧМ
Футбол
Джефферсон Фарфан: После первого занятия в «Локомотиве» чувствую себя и уставшим, и воодушевленным
Хоккей
Вячеслав Быков стал консультантом главного тренера «Фрибурга»
Футбол
«Вест Хэм» заставил Пайе вернуть январскую зарплату
Футбол
Дэвид Бекхэм: «Юнайтед» договорился с «Барселоной», но я решил перейти в «Реал»
MMA
Конор Макгрегор: Нурмагомедов и Фергюсон – два мешка
Футбол
Виктор Леоненко: На Украине до сих пор не знают, поедут или не поедут на ЧМ-2018
Футбол
Кутин, Кутепов и Промес не сыграют в матче с «Копенгагеном»
Футбол
«Советский спорт» составил рейтинг стадионов чемпионата мира
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэмвсе новости