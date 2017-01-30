Дэвид Бекхэм: «Юнайтед» договорился с «Барселоной», но я решил перейти в «Реал»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал, как состоялся его трансфер в мадридский «Реал».

«Я находился со своей семьей в США. Один из друзей позвонил мне и сказал, что «Юнайтед» согласовал условия моего перехода с «Барселоной». Я об этом ничего не знал. Позже я вылетел в Лондон, чтобы обсудить этот вопрос с руководством. Оказывается, клубы уже обо всем договорились. Тогда я сообщил своему агенту, что хочу стать игроком «Реала». В течение дня мы договорились с президентом мадридского клуба.

После этого я три года не смотрел матчи «Юнайтед», потому что я был в шоке. Мы выиграли чемпионат в том сезоне... я был опустошен. Конечно, хотел завершить карьеру на «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» — это моя команда, у меня не было стремления покинуть «МЮ», – рассказал англичанин в эфире ВВС Radio 4.

Напомним, Бекхэм является воспитанником «красных дьяволов» и провел за эту команду 379 матчей.

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