«Вест Хэм» заставил Пайе вернуть январскую зарплату
Перешедший из «Вест Хэма» в «Марсель» полузащитник Димитри Пайе был вынужден вернуть бывшему клубу зарплату за январь, сообщает Sky sports.
В лондонском клубе 29-летний хавбек сборной Франции зарабатывал 125 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, ему пришлось расстаться с 500 тысячами фунтов.
Напомним, трансфер Пайе сопровождался громким скандалом. Он в ультимативной форме требовал продать его, настроив против себя многочисленную армию болельщиков «Вест Хэма».
Сегодня пресс-служба французского клуба подтвердила переход игрока. Сумма сделки составила 25 миллионов фунтов стерлингов
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