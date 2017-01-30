Даниил «Zeus» Тесленко: Мне нравится играть в Gambit даже больше, чем в Na’Vi

Игрок команды Gambit Gaming Даниил «Zeus» Тесленко в интервью порталу Gamurs.com рассказал о появлении в Na’Vi Александра «s1mple» Костылева и о своей игре в составе Gambit.



«Без вопросов, s1mple — очень сильный игрок и отличное приобретение для Na’Vi. Я верил, что наша команда — это одна большая семья и мы не можем делать подобных замен. Но, я думаю, что были некоторые люди, которые должны были уйти, а s1mple был достоин заменить их. Команда решила, что этим человеком должен быть я.



Мне нравится играть в Gambit даже больше, чем в Na’Vi, потому что ребята здесь более зрелые и мне нравится работать с ними. Также тут я работаю вместе с мои другом и нашим тренером Kane, мы знаем друг друга давно.

А что касается возраста, то это тот момент, когда опыт имеет значение. Вопрос в том, будет ли опыта достаточно, что бы стать номером один в мире? Время покажет, но я думаю, что опыт дает мне шанс оставаться на вершине, так что он не является проблемой».

Источник