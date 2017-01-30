Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо1 : 1Спартак
Бенди  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Советский спорт» составил рейтинг стадионов чемпионата мира

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» подготовил рейтинг стадионов чемпионата мира

До старта первого в истории российского чемпионата мира по футболу осталось всего 500 дней, а большинство стадионов будущего Кубка мира еще не проверены в действии.  «Советский спорт» изучил, в каком состоянии находятся сегодня арены, откуда через полтора года будут вестись футбольные трансляции на весь мир, и составил свой уникальный рейтинг футбольных стадионов, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.  В этом рейтинге будет собрана эксклюзивная информация о каждом из стадионов будущего чемпионата мира, его стоимости (и о том, как именно эта стоимость менялась в последние годы), уровню готовности по состоянию на январь 2017 года и т.д.

Что нас ждет через 500 дней?

Полностью рейтинг стадионов будет опубликован  во вторник, 31 января в газете «Советский спорт» и на нашем сайте.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Леоненко: На Украине до сих пор не знают, поедут или не поедут на ЧМ-2018Бывший футболист сборной Украины Виктор Леоненко рассказал о своем отношении к спорам по поводу участия украинской команды в чемпионате мира-2018, который пройдет в России.Что нас ждет через 500 дней?Что нас ждет через 500 дней?«Советский спорт» фиксирует важную дату – осталось 500 дней до старт чемпионата мира по футболу-2018.Антон Шипулин: Я уверен, что Екатеринбург блестяще справится с проведением чемпионата мираОлимпийский чемпион Антон Шипулин, ставший послом чемпионата мира в Екатеринбурге, высказался о значении проведения турнира в России.Лаллана признан лучшим игроком сборной Англии в 2016 годуПолузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана выбран лучшим игроком сборной Англии по опросу членов Клуба болельщиков национальной команды, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.Конюшенная площадь утверждена фан-зоной в Петербурге на время Кубка КонфедерацийПредседатель комитета по спорту Санкт-Петербурга Павел Белов рассказал о выборе фан-зоны на Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018.Алексей Сорокин: У нас побывали представители около 20 сборных, все удивлены, что гостиницы хорошиеГенеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что вопрос о переносе чемпионата мира считает несерьезным, а также рассказал о впечатлениях представителей зарубежных федераций после посещения баз, которые примут сборные во время турнира.Виталий Мутко: России нужно построить еще около 200 объектов к ЧМ-2018Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко сообщил, что России необходимо построить еще около 200 объектов к чемпионату мира по футболу в 2018 году.Никита Симонян: ЧМ-2018 пройдет на самом высоком уровнеПервый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян рассказал, что Россия проведет чемпионат мира в 2018 году на высшем уровне.500 дней до футбольного лета500 дней до футбольного летаВ понедельник стрелки обратного отсчета до старта чемпионата мира по футболу покажут число «500».Магомет пришел к горе. Евгений Ловчев о том, как запустил часы ЧМ-2018 в СочиМагомет пришел к горе. Евгений Ловчев о том, как запустил часы ЧМ-2018 в СочиОбозреватель «Советского спорта» побывал в Сочи и запустил часы, отсчитывающие 500 дней до начала ЧМ-2018.Виталий Мутко: До ЧМ-2018 сборная Бразилии приедет в Россию на товарищеский матчВице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал о переговорах с Бразильской конфедерацией футбола о проведении товарищеского матча национальных сборных двух стран в июне 2017 года в Москве.Владимир Маркин: Постараемся провести ЧМ-2018 не просто гладко, а триумфальноСегодня состоялось первое заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС под председательством Владимира Маркина.На «Крестовском» в феврале может пройти рок-концертПресс-секретарь вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Елена Михина в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказала о возможном концерте на стадионе на Крестовском острове.Александр Мостовой: Неудивительно, что Мутко говорит о возвращении Аршавина в сборнуюБывший полузащитник сборной Росси Александр Мостовой высказался о шансах полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина вернуться в сборную.Петербуржцев наконец-то радует стадионПетербуржцев наконец-то радует стадионВ понедельник – важная веха: до старта чемпионата мира по футболу-2018 останется ровно 500 дней.Кубок конфедераций и чемпионат мира пройдут без эксцессов, уверены представители фан-движенийМинистерство внутренних дел РФ обеспокоено недостатком в регионах, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира, специализированных учреждений для оказания своевременной помощи лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения.Виталий Мутко: Критических отставаний в подготовке к ЧМ-2018 нетВице-премьер Виталий Мутко оценил ход подготовки российских регионов в проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.Лучшее издевательство над новым стадионом в Петербурге (видео)Лучшее издевательство над новым стадионом в Петербурге (видео)Пробовали многие, а выигрывает мультяшная версия от канала «2х2».«Не «Лужа», а просто класс!» Репортаж с реконструкции стадиона«Не «Лужа», а просто класс!» Репортаж с реконструкции стадионаРеконструкция «Лужников» несется к финишу с опережением графика почти на два месяца – сдать стадион планируют в конце марта.Виталий Мутко: Хотел бы, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ-2018Президент РФС Виталий Мутко сказал, что он хотел бы видеть Андрея Аршавина в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года.
Главные новости
Футбол
Полузащитник Иличевич перешел из «Анжи» в «Кайрат»
Санный спорт
Роман Репилов: Хотелось взять золото на взрослом ЧМ
Футбол
Джефферсон Фарфан: После первого занятия в «Локомотиве» чувствую себя и уставшим, и воодушевленным
Хоккей
Вячеслав Быков стал консультантом главного тренера «Фрибурга»
Футбол
«Вест Хэм» заставил Пайе вернуть январскую зарплату
Футбол
Дэвид Бекхэм: «Юнайтед» договорился с «Барселоной», но я решил перейти в «Реал»
MMA
Конор Макгрегор: Нурмагомедов и Фергюсон – два мешка
Футбол
Виктор Леоненко: На Украине до сих пор не знают, поедут или не поедут на ЧМ-2018
Футбол
Кутин, Кутепов и Промес не сыграют в матче с «Копенгагеном»
Футбол
«Советский спорт» составил рейтинг стадионов чемпионата мира
все новости