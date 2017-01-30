«Советский спорт» составил рейтинг стадионов чемпионата мира

«Советский спорт» подготовил рейтинг стадионов чемпионата мира

До старта первого в истории российского чемпионата мира по футболу осталось всего 500 дней, а большинство стадионов будущего Кубка мира еще не проверены в действии. «Советский спорт» изучил, в каком состоянии находятся сегодня арены, откуда через полтора года будут вестись футбольные трансляции на весь мир, и составил свой уникальный рейтинг футбольных стадионов, на которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. В этом рейтинге будет собрана эксклюзивная информация о каждом из стадионов будущего чемпионата мира, его стоимости (и о том, как именно эта стоимость менялась в последние годы), уровню готовности по состоянию на январь 2017 года и т.д.

Полностью рейтинг стадионов будет опубликован во вторник, 31 января в газете «Советский спорт» и на нашем сайте.



