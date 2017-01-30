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Юрген Клопп: Перед матчем с «Челси» я должен посмотреть Мане в глаза

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не уверен, что полузащитник Садьо Мане, прибывший в расположение клуба из сборной Сенегала, примет участие в игре 23-го тура АПЛ с «Челси».

«Руководство приложило все усилия, чтобы доставить Мане как можно скорее. У нас есть личный самолет, однако, в сборной Сенегала не разрешили ему возвращаться в клуб таким образом. «Ливерпулю» пришлось ждать.

У нас состоялся разговор. Все хорошо. Завтра утром мы примем окончательное решение. Мне нужно посмотреть ему в глаза и понять, возможно ли его участие в матче с «Челси».

Конечно, Мане является очень качественным игроком, и вам легче, когда в команде есть такой мастер. Но не стоит ждать, что он сумеет решить в одиночку исход игры», – сказал немецкий специалист, слова которого приводит Goal.

Напомним, игру с «Челси» мерсисайдский клуб проведет 31 января на домашней арене.

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