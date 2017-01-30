Вячеслав Быков стал консультантом главного тренера «Фрибурга»
Бывший наставник сборной России Вячеслав Быков назначен консультантом главного тренера «Фрибурга» Ларри Хураса, сообщается на официальном сайте швейцарского клуба.
Команда крайне неудачно выступает в нынешнем сезоне: в национальном чемпионате она занимает 11-е, предпоследнее место. От зоны плей-офф «Фрибург» отделяют 17 очков.
Перед клубом поставлена задача показать максимальный результат в оставшихся 12 встречах.
Напомним, Быков входит в совет директоров «Фрибурга».
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