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Вячеслав Быков стал консультантом главного тренера «Фрибурга»

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Бывший наставник сборной России Вячеслав Быков назначен консультантом главного тренера «Фрибурга» Ларри Хураса, сообщается на официальном сайте швейцарского клуба.

Команда крайне неудачно выступает в нынешнем сезоне: в национальном чемпионате она занимает 11-е, предпоследнее место. От зоны плей-офф «Фрибург» отделяют 17 очков.

Перед клубом поставлена задача показать максимальный результат в оставшихся 12 встречах.

Напомним, Быков входит в совет директоров «Фрибурга».


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