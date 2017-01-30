Президент «Лас Пальмаса»: Хесе пошел на существенное понижение зарплаты, чтобы выступать за наш клуб

Президент «Лас-Пальмаса» Мигель Анхель Рамирес рассказал, как обстоят дела с переходом нападающего «ПСЖ» Хесе Родригеса.

«Сделка практически завершена. Завтра он будет представлен в качестве игрока нашей команды. Хесе пошел на существенное понижение зарплаты, чтобы выступать за наш клуб», – приводит слова Рамиреса Goal.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Рома» и «Ливерпуль», а накануне интерес к футболисту подтвердил наставник «Мидлсбро» Айтор Каранка, который работал с Хесе в «Реале».

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел во всех турнирах 14 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt.de оценивает испанца в 14 млн евро, а его контракт с «ПСЖ» рассчитан до 2021 года.