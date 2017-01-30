Джефферсон Фарфан: После первого занятия в «Локомотиве» чувствую себя и уставшим, и воодушевленным

Новичок «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал, как сегодня прошла его первая тренировка с командой на сборе в испанской Марбелье.

О подписании контракта с 32-летним перуанским полузащитником железнодорожники объявили накануне.

- В воскресенье был матч с «Осиеком», за которым я внимательно наблюдал с трибуны. Увидел, по какой схеме играет команда, как взаимодействуют игроки. Потом было знакомство с командой, представление. И начало интенсивной работы. После первого занятия я чувствую себя одновременно и уставшим, и воодушевленным, - цитирует Фарфана официальный сайт столичного клуба.