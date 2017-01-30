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В волейбол на снегу сыграли даже вьетнамцы

Олег Чикирис
Олег Чикирис
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28 января в Туле состоялся IV открытый турнир по волейболу на снегу.

Судьями соревнований выступили спортсменки тульской женской волейбольной команды «Тулица». В турнире сыграли 12 мужских команд. В этом году среди участников были представители Тулы, Москвы, Новомосковска, Болохово, Одоева, Щекино, и даже спортсмены из Вьетнама.

Главный приз соревнований завоевали Александр Поляк и Павел Ракусов (Москва). На вторую ступень пьедестала почета поднялись туляки Леонид Кипиченко и Дмитрий Воронков. Третье место заняли также спортсмены из Тулы – братья Константин и Леонид Картавенко.

Напомним, что совсем недавно, а именно 14 декабря 2016 года волейбол на снегу признан в России официальной спортивной дисциплиной.

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