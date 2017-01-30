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Роман Репилов: Хотелось взять золото на взрослом ЧМ

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный вице-чемпион мира Роман Репилов о том, как он выступал в австрийском Иглсе на чемпионате мира.

- Роман, поздравляем! Два серебра на чемпионате мира – результат на зависть.

- Спасибо за поздравление. Но кроме серебра я еще выиграл бронзу в эстафете. А потом мне сказали, что стал чемпионом мира среди молодежи (U-23) (молодежное первенство мира проводилось в рамках мирового чемпионата. – Прим. ред.). Ну и теперь я еще обладатель Кубка мира в спринте. Так как на оставшихся трех этапах спринта в программе нет. 

- Как добывали серебро?

- В спринте стартанул хорошо, но для победы не хватило одной сотой –Вольфганг Киндль меня опередил. На старт в соревнованиях одноместных саней выходил более злым. Первая попытка получилась неплохой, но вновь отстал от Киндля на 4 тысячных, а австриец установил рекорд трассы. Вторую попытку вроде бы без ошибок проехал, но проиграл в результате 6 сотых. Обидно, конечно, хотелось хотя бы одно золото на взрослом уровне взять.

Санный спорт. Чемпионат мира. Иглс (Австрия)

Мужчины. Одноместные сани. Спринт

1. Киндл (Австрия) 32,467. 2. Репилов (Россия) 32,479. 3. Фишналлер (Италия) 32,590. 4. Павличенко (Россия) 32,594…11. Федоров (Россия) 32,722.

Мужчины. Одноместные сани. 1. Киндл (Австрия) – 1.39,799. 2. Репилов (Россия) – 1.39,861. 3. Фишналлер (Италия) – 1.39,919… 5. Павличенко – 1.40,031… 8. Федоров – 1.40,212… 13. Горбацевич (все – Россия) – 1.40,390.

Эстафета

1. Германия 2.08,474. 2. США 2.08,664. 3. Россия (Иванова, Репилов, Денисьев/Антонов) 2.08,984.

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