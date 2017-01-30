Тимур Жамалетдинов: ЦСКА уже приближается к оптимальной форме
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился впечатлениями от работы на втором зимнем сборе команды в Испании.
- По сравнению с первым сбором стало полегче, в основном в физическом плане, - сказал игрок. - Чувствуется, что мы уже приближаемся к оптимальной форме. Тренировки очень интересные, интенсивные, плюс, после небольшого перерыва мы уже провели один товарищеский матч, что тоже пошло нам на пользу. Первый сбор в основном посвящен набору физических кондиций, втягиваться после отпуска всегда тяжеловато, а сейчас уже ощущается раскрепощенность, организм легче переносит нагрузки. Но все равно на каждом занятии все выкладываются на сто процентов и даже больше. Надеемся, все это принесет свои плоды.
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