Международный союз велоспорта обсудил развитие велокросса

Руководящий комитет UCI на прошедшем заседании уделил основное внимание дальнейшему развитию одной из дисциплин велоспорта - велокроссу.

В заседании, которое прошло 27-29 января в Люксембурге, принял участие почетный президент российской Федерации велоспорта Игорь Макаров. Руководящий комитет UCI утвердил календарь проведения Международного кубка по велокроссу в 2017 году. В состав 19 стран-участниц впервые войдут Португалия и Австрия, вновь примут участие Канада и Словакия, кроме того, в Японии будут организованы три новых события. Было утверждено создание команд UCI по велокроссу, с целью укрепления структур, поддерживающих гонщиков и гонщиц.

Отдельно поднимался вопрос о медиаподдержке основных событий велосипедного спорта. Руководящий комитет UCI отметил, что он удовлетворен высокими предварительными показателями телепросмотров в 2016-2017 сезоне - Первые четыре этапа (КроссМегас, Айова Сити, Валкенбург, и Цевен) просмотрят более 25 миллионов телезрителей по всему миру.

Что касается интернет-вещания, впервые просмотр возможен не только на YouTube, но и на Facebook. Трансляция последних пяти этапов через интернет собрала 570 000 просмотров, общая аудитория составила почти 3,5 миллиона человек.

Помимо вопросов по велокроссу, руководящий комитет UCI утвердил проведение Мировых чемпионатов UCI: Gran Fondo 2018 в Варесе (Италия), по маунтинбайку (марафон) 2019 в Грахене (Швейцария), по маунтинбайку (кросс-кантри) 2020 в Альбштадте (Германия) и по маунтинбайку (скоростной спуск) 2020 в Леоганге (Австрия).

Наконец, руководящий комитет UCI утвердил дату проведения следующего Конгресса. Конгресс пройдет в четверг 21 сентября в г. Берген (Норвегия) во время Мирового чемпионата UCI по шоссейным гонкам 2017.