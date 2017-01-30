Роман Репилов: Спросил Лоха, почему так неудачно выступает

Двукратный вице-чемпион мира Роман Репилов дал интервью «Советскому спорту».

- В прошлом году вы стали вторым на чемпионате Европы. Но нынешний чемпионат мира – вряд ли выше уровнем, ведь все основные ваши соперники из Европы?

- Да, что-то в этом году американцы не блещут. В чем причина – не знаю. Да и, честно говоря, нет никакого желания вникать. В прошлом году на чемпионате Европы я мысленно представлял, что могу завоевать медаль, но то, что случилось в реальности, стало для меня, мягко говоря, сюрпризом. Сейчас же приехал в Иглс с одной целью – брать медали.

- Что происходим с немцем Феликсом Лохом, его эра прошла?

- Спросил у него перед награждением, почему так неудачно выступает. Он сказал, что у него новые сани, возможно, в этом причина. Говорю: «Новые сани – не самые быстрые?» - «Это только пока», - ответил Феликс.

Санный спорт. Чемпионат мира. Иглс (Австрия)

Мужчины. Одноместные сани. Спринт

1. Киндл (Австрия) 32,467. 2. Репилов (Россия) 32,479. 3. Фишналлер (Италия) 32,590. 4. Павличенко (Россия) 32,594…11. Федоров (Россия) 32,722.

Мужчины. Одноместные сани. 1. Киндл (Австрия) – 1.39,799. 2. Репилов (Россия) – 1.39,861. 3. Фишналлер (Италия) – 1.39,919… 5. Павличенко – 1.40,031… 8. Федоров – 1.40,212… 13. Горбацевич (все – Россия) – 1.40,390.

Эстафета

1. Германия 2.08,474. 2. США 2.08,664.