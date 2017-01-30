Юрген Клопп: «Ливерпуль» должен приобрести новых игроков

Брендан Роджерс: Клопп? О вас говорят по результату, но быть главным тренером очень тяжело

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс, который ныне работает с шотландским «Селтиком», прокомментировал игру «красных» под руководством Юргена Клоппа.