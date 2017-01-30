Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо1 : 1Спартак
Бенди  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит- : -Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрген Клопп: «Ливерпуль» должен приобрести новых игроков

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с представителями СМИ перед домашней игрой с «Челси» в рамках 23-го тура АПЛ.

«Нам нужно приобрести новых игроков. К тому же, игрокам не хватает уверенности в собственных силах. Мы не можем поверить в то, что способны победить. Нужно бросить вызов самому себе, сохранять спокойствие и позитивный настрой. Конечно, мы должны улучшить свое положение в Премьер-лиге», – сказал немецкий специалист, слова которого приводит Goal.

Напомним, игру с «Челси» мерсисайдский клуб проведет 31 января на домашней арене.

Читайте также:

Антонио Конте: «Челси» вырос, поэтому «Ливерпулю» будет тяжело

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Юрген Клопп: Перед матчем с «Челси» я должен посмотреть Мане в глазаГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не уверен, что полузащитник Садио Мане, прибывший в расположение клуба из сборной Сенегала, примет участие в игре 23-го тура АПЛ с «Челси».«Вест Хэм» заставил Пайе вернуть январскую зарплатуПерешедший из «Вест Хэма» в «Марсель» полузащитник Димитри Пайе был вынужден вернуть бывшему клубу зарплату за январь, сообщает Sky sports.Дэвид Бекхэм: «Юнайтед» договорился с «Барселоной», но я решил перейти в «Реал»Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм рассказал, как состоялся его трансфер в мадридский «Реал».Брендан Роджерс: Клопп? О вас говорят по результату, но быть главным тренером очень тяжелоБывший главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс, который ныне работает с шотландским «Селтиком», прокомментировал игру «красных» под руководством Юргена Клоппа.Мамаду Сахо: Мог бы вновь стать игроком «ПСЖ», почему нет?Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо, который перестал проходить в основу английского клуба, порассуждал на тему возвращения во французский чемпионат, а также оценил свое положение.Азмун летом может перейти в «Эвертон»«Ростов» постарается сохранить нападающего Сердара Азмуна до летнего трансферного окна.Филиппе Коутиньо: Я продлил контракт, потому что Клопп – победительПолузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, на прошлой неделе продливший контракт с клубом, высказался о неудачных результатах команды в последних матчах.Нобель Арустамян: Если Иванович подпишет контракт с «Зенитом», его зарплата будет в районе 3 млн евроТелекомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мнением о возможном трансфере защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Зенит».Георгий Черданцев: Англия – неподходящая страна для Гвардиолы и КлоппаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал вылет «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» из Кубка лиги и Кубка Англии по футболу.Агент: Информация о том, что «Вест Бромвич» интересуется Ломбертсом, - неправдаАгент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст опроверг информацию о том, что футболиста хочет приобрести «Вест Бромвич».Антонио Конте: «Челси» вырос, поэтому «Ливерпулю» будет тяжелоАнтонио Конте: «Челси» вырос, поэтому «Ливерпулю» будет тяжелоГлавный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча с «Ливерпулем» ответил на вопросы журналистов.Рондон может перейти в китайский клуб ВитселяФорвард «Вест Бромвича» Хосе Саломон Рондон может продолжить карьеру в китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По данным Daily Mail, «дрозды» в ближайшее время получат предложение из Китая в размере 30 миллионов фунтов стерлингов.Черный январь. Что происходит с «Ливерпулем»?Черный январь. Что происходит с «Ливерпулем»?«Ливерпуль», так ярко выглядевший осенью, в январе выиграл всего один матч из восьми.Генрих Мхитарян: «Манчестер Юнайтед» хочет выиграть все турниры, в которых участвуетПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян подчеркнул, что его команда не делит турниры, в которых участвует, на важные и второстепенные.Арсен Венгер: Об интересе «Арсенала» к Бензема пишут, потому что он французГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что «канониры» не претендуют на форварда «Реала» Карима Бензема.Иванович близок к подписанию контракта с «Зенитом»«Зенит» близок к тому, чтобы подписать контракт с защитником «Челси» Браниславом Ивановичем.Петер Шмейхель: Не ожидал, что «Манчестер Юнайтед» так быстро вернется к своему стилюГолкипер «Манчестер Юнайтед» 1990-х годов Петер Шмейхель отметил прогресс команды под руководством Жозе Моуринью.Защитник ван Анхолт перешел из «Сандерленда» в «Кристал Пэлас» (фото)Защитник «Сандерленда» Патрик ван Анхолт перешел в «Кристал Пэлас, сообщает официальный твиттер лондонского клуба.«Манчестер Юнайтед»: Арене причинен минимальный ущерб в связи с пожаром«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте опубликовал заявление по поводу пожара на стадионе «Олд Траффорд».Лаллана признан лучшим игроком сборной Англии в 2016 годуПолузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана выбран лучшим игроком сборной Англии по опросу членов Клуба болельщиков национальной команды, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.
Главные новости
Футбол
Полузащитник Иличевич перешел из «Анжи» в «Кайрат»
Санный спорт
Роман Репилов: Хотелось взять золото на взрослом ЧМ
Футбол
Джефферсон Фарфан: После первого занятия в «Локомотиве» чувствую себя и уставшим, и воодушевленным
Хоккей
Вячеслав Быков стал консультантом главного тренера «Фрибурга»
Футбол
«Вест Хэм» заставил Пайе вернуть январскую зарплату
Футбол
Дэвид Бекхэм: «Юнайтед» договорился с «Барселоной», но я решил перейти в «Реал»
MMA
Конор Макгрегор: Нурмагомедов и Фергюсон – два мешка
Футбол
Виктор Леоненко: На Украине до сих пор не знают, поедут или не поедут на ЧМ-2018
Футбол
Кутин, Кутепов и Промес не сыграют в матче с «Копенгагеном»
Футбол
«Советский спорт» составил рейтинг стадионов чемпионата мира
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Юрген Клопп
Юрген Клоппвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости