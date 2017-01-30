Юрген Клопп: «Ливерпуль» должен приобрести новых игроков
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с представителями СМИ перед домашней игрой с «Челси» в рамках 23-го тура АПЛ.
«Нам нужно приобрести новых игроков. К тому же, игрокам не хватает уверенности в собственных силах. Мы не можем поверить в то, что способны победить. Нужно бросить вызов самому себе, сохранять спокойствие и позитивный настрой. Конечно, мы должны улучшить свое положение в Премьер-лиге», – сказал немецкий специалист, слова которого приводит Goal.
Напомним, игру с «Челси» мерсисайдский клуб проведет 31 января на домашней арене.
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