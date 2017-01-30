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Полузащитник Иличевич перешел из «Анжи» в «Кайрат»

Источник:  ФК «Кайрат»Комментарии

«Кайрат» подписал контракт с бывшим полузащитником «Анжи» Иво Иличевичем, сообщается на официальном сайте казахстанского клуба.

Соглашение с 30-летним хорватом заключено по схеме 2+1.

«Иличевич начал свою карьеру в молодежной школе ФК «Виктория» из немецкого города Ашаффенбург. После чего, в 2005 году, Иво перешел в «Дармштадт 98», где стал постоянным игроком основного состава. Впоследствии Иличевич за клуб сыграл 44 матча и забил восемь голов. В 2006 году перешел в клуб бундеслиги «Бохум». После чего были аренды в «Гройтер» и «Кайзерслаутерн». В 2012 году стал игроком «Гамбурга», за который крайне неплохо выступал на протяжении пяти лет. Последней командой Иво был российский ФК «Анжи», - сообщается на сайте «Кайрата».

В нынешнем сезоне Иличевич провел в чемпионате России 12 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Напомним, цвета «Кайрата» защищает бывший капитан сборной России Андрей Аршавин.

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