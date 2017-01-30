Роман Репилов: Ну и гонорары у биатлонистов, у нас все скромнее

Двукратный чемпион мира саночник Роман Репилов дал интервью «Советскому спорту».

- Главный тренер сборной Альберт Демченко поздравил с серебром, или пожурил за то, что золото не удалось выиграть?

- Ну что вы? Не журил, поздравил, конечно! Был очень рад такому результату. Но это не мой результат, в итог работы всей команды. Это наши общие медали.

- В биатлоне за победу на этапе Кубка мира платят 13 тысяч евро, за второе место – 10. Каков ваш гонорар за серебряны6е медали?

- Ух ты, ну и суммы у биатлонистов! У нас все гораздо скромнее. Я точную сумму не могу назвать, но вроде бы за победу на этапе Кубка мира призовые составляют 1200 евро, за второе место – порядка 1000, за третье – 800. За медали на чемпионате мира, думаю, цифры похожие.

- Как отмечать будете?

- Некогда отмечать. Сейчас пакуем сумки, утром переезжаем в Оберхоф. Там через неделю этап Кубка мира. Оттуда сразу летим в Корею на следующий этап – наконец, опробуем олимпийскую трассу.

СТАТИСТИКА

Санный спорт. Чемпионат мира. Иглс (Австрия)

Мужчины. Одноместные сани. Спринт

1. Киндл (Австрия) 32,467. 2. Репилов (Россия) 32,479. 3. Фишналлер (Италия) 32,590. 4. Павличенко (Россия) 32,594…11. Федоров (Россия) 32,722.

Мужчины. Одноместные сани. 1. Киндл (Австрия) – 1.39,799. 2. Репилов (Россия) – 1.39,861. 3. Фишналлер (Италия) – 1.39,919… 5. Павличенко – 1.40,031… 8. Федоров – 1.40,212… 13. Горбацевич (все – Россия) – 1.40,390.

Эстафета

1. Германия 2.08,474. 2. США 2.08,664. 3. Россия (Иванова, Репилов, Денисьев/Антонов) 2.08,984.