Служба безопасности ЦСКА задержала спекулянтов перед матчем с «Магниткой»

Служба безопасности ЦСКА задержала нескольких спекулянтов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (4:3 О.Т.) в воскресенье, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе столичного клуба.

Согласно официальному протоколу игры, на трибунах присутствовало 3952 зрителя из 5600 возможных.

Как сообщили в пресс-службе, перед матчем сотрудники службы безопасности ЦСКА задержали нескольких человек, пытавшихся незаконно сбыть входные билеты. Спекулянты были переданы в руки сотрудников полиции и доставлены в ближайшее отделение.

«На недавней встрече с болельщиками тема спекулянтов и противодействия им была одной из самых обсуждаемых, - прокомментировал эпизод и. о. президента ЦСКА Игорь Есмантович. - Мы пообещали нашим фанатам усилить внимание за ситуацией возле касс. На первом же матче категории «топ» наша служба безопасности задержала людей, пытавшихся незаконно сбыть билеты на игру».



