Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Торпедо4 : 1Спартак
Бенди  Казахстан- : -Россия
Хоккей  Йокерит0 : 2Динамо Минск
Футбол  Лас-Пальмас- : -Валенсия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Служба безопасности ЦСКА задержала спекулянтов перед матчем с «Магниткой»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Служба безопасности ЦСКА задержала нескольких спекулянтов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (4:3 О.Т.) в воскресенье, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе столичного клуба.

Согласно официальному протоколу игры, на трибунах присутствовало 3952 зрителя из 5600 возможных.

Как сообщили в пресс-службе, перед матчем сотрудники службы безопасности ЦСКА задержали нескольких человек, пытавшихся незаконно сбыть входные билеты. Спекулянты были переданы в руки сотрудников полиции и доставлены в ближайшее отделение.

«На недавней встрече с болельщиками тема спекулянтов и противодействия им была одной из самых обсуждаемых, - прокомментировал эпизод и. о. президента ЦСКА Игорь Есмантович. - Мы пообещали нашим фанатам усилить внимание за ситуацией возле касс. На первом же матче категории «топ» наша служба безопасности задержала людей, пытавшихся незаконно сбыть билеты на игру».

Матч

ЦСКА - Металлург Мг - 4:3 О.Т. (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы:

Плэтт (Светлаков, Скотт), 26:02 (1:0). Мозякин (Ли, Коварж), 30:20 (1:1 - бол.). Осала (Сёмин), 32:18 (1:2 - бол.). да Коста (Блажиевский), 41:05 (2:2 - бол.). Мозякин (Коварж), 48:48 (2:3 - бол.). Плэтт (Денисов, да Коста), 59:25 (3:3). Муршак (Петров, Попов), 63:55 (4:3).

Место и дата

29 января 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Генеральный директор «Югры»: О контракте Разина еще не думалиГенеральный директор «Югры» Василий Филипенко высказался о будущем в клубе главного тренера Андрея Разина.Майк Кинэн может возглавить «Салават Юлаев»Как стало известно «Советскому спорту», известный канадский специалист Майк Кинэн в самое ближайшее время может стать главным тренером «Салавата Юлаева», сменив Игоря Захаркина.Стоа может обновить снайперский рекорд «Спартака»Нападающий «Спартака» Райан Стоа забросил 10 января в гостевом матче с «Салаватом Юлаевом» шайбу и довел личный счет голов до 22.Болельщики «Салавата Юлаева» потребовали объяснений от команды после семи поражений подрядБолельщики «Салавата Юлаева», недовольные последними результатами, встретили команду в аэропорту после ее возвращения из Череповца.Карсумс пропустит матчи с «Медвешчаком» и «Слованом»Лучший бомбардир московского «Динамо» Мартиньш Карсумс не примет участия в выездных матчах регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака» и «Слована» из-за травмы, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе бело-голубых.Наши санкции в ответ на список «Топ-100 НХЛ». Колонка Сергея МикуликаНаши санкции в ответ на список «Топ-100 НХЛ». Колонка Сергея МикуликаВсе уверенно идет к тому, что НХЛ следующей зимой сделает в календаре короткий перерыв на «Матч звезд» вместо длинного – на Олимпиаду.«Салават Юлаев» - СКА. Умарк может пропустить матч из-за травмыНападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк получил травму в матче с череповецким «Северсталью» (2:3 ОТ), сообщил уфимский клуб в официальном сообществе «Вконтакте».Кархунен, Хиетанен и Мозякин признаны лучшими игроками недели в КХЛКХЛ назвала лучших игроков 22-й недели регулярного чемпионата.Мозякин в одном шаге от рекорда РадуловаВчера в матче с ЦСКА Сергей Мозякин сделал дубль и набрал 79 (42+37) очков. До рекорда результативности КХЛ в регулярных чемпионатах, принадлежащего Александру Радулову – 80 (20+40) баллов, капитану «Магнитки» осталось набрать одно очко.Александр Гулявцев: Провели хороший овертайм, в котором нам повезло большеГлавный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу своих подопечных над «Салаватом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Игорь Захаркин: Я видел, как парни сражались, но нас подвели удаленияГлавный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин прокомментировал поражение своей команды от «Северстали» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Александр Шаров: В третьем периоде матча против СКА взыграло самолюбие. Стыдно было проигрывать 0:5Форвард «Трактора» Александр Шаров поделился впечатлениями от выездного матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:5).«Дай бог, чтобы не раз в год стрелял». Прохоркин сделал первый дубль за СКА«Дай бог, чтобы не раз в год стрелял». Прохоркин сделал первый дубль за СКАНиколай Прохоркин забил гол впервые с октября и постеснялся об этом поговорить, а СКА, ведя 5:0, вчистую проиграл концовку «Трактору».Стефан Да Коста: Провели отличную репетицию перед плей-оффПосле победы над «Магниткой» (4:3 ОТ) нападающий ЦСКА Стефан Да Коста рассказал о ее значимости накануне плей-офф.Егор Яковлев: В матчах с «Салаватом» и «Магниткой» интересно посмотреть, на что СКА способенЗащитник СКА Егор Яковлев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:3).Дмитрий Квартальнов: Порадовал овертаймПосле победы над «Металлургом» (4:3 ОТ) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов похвалил свою команду за игру в овертайме и пожурил за действия в меньшинстве.Илья Воробьев: ЦСКА интересно сыграл в овертаймеПосле поражения от ЦСКА (3:4 ОТ) главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев похвалил соперника за игру в овертаймеКХЛ. СКА выиграл у «Трактора», ЦСКА в овертайме победил «Металлург» (Мг) и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.Реванш армии КвартальноваРеванш армии КвартальноваВ сшибке финалистов Кубка Гагарина победу отпраздновал ЦСКА.Илья Ковальчук: Дай бог, чтобы Прохоркин не раз в год стрелялНападающий СКА Илья Ковальчук поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (5:3).
Главные новости
Футбол
Понтус Вернблум: Я уже слишком старый для перехода в сильный европейский клуб
Олимпиада
Исполком МПК отказался допускать российских паралимпийцев к отбору на Паралимпиаду-2018
Футбол
Китайский клуб предлагает за Руни 20 миллионов фунтов
Футбол
«Реал» предложил услуги Бензема «Арсеналу» и «Челси»
Футбол
Полузащитник Иличевич перешел из «Анжи» в «Кайрат»
Санный спорт
Роман Репилов: Хотелось взять золото на взрослом ЧМ
Футбол
Джефферсон Фарфан: После первого занятия в «Локомотиве» чувствую себя и уставшим, и воодушевленным
Хоккей
Вячеслав Быков стал консультантом главного тренера «Фрибурга»
Футбол
«Вест Хэм» заставил Пайе вернуть январскую зарплату
Футбол
Дэвид Бекхэм: «Юнайтед» договорился с «Барселоной», но я решил перейти в «Реал»
все новости
Металлург Мг
Металлург Мгкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости