Служба безопасности ЦСКА задержала спекулянтов перед матчем с «Магниткой»
Служба безопасности ЦСКА задержала нескольких спекулянтов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (4:3 О.Т.) в воскресенье, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе столичного клуба.
Согласно официальному протоколу игры, на трибунах присутствовало 3952 зрителя из 5600 возможных.
Как сообщили в пресс-службе, перед матчем сотрудники службы безопасности ЦСКА задержали нескольких человек, пытавшихся незаконно сбыть входные билеты. Спекулянты были переданы в руки сотрудников полиции и доставлены в ближайшее отделение.
«На недавней встрече с болельщиками тема спекулянтов и противодействия им была одной из самых обсуждаемых, - прокомментировал эпизод и. о. президента ЦСКА Игорь Есмантович. - Мы пообещали нашим фанатам усилить внимание за ситуацией возле касс. На первом же матче категории «топ» наша служба безопасности задержала людей, пытавшихся незаконно сбыть билеты на игру».
Матч
ЦСКА - Металлург Мг - 4:3 О.Т. (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Голы:
Плэтт (Светлаков, Скотт), 26:02 (1:0). Мозякин (Ли, Коварж), 30:20 (1:1 - бол.). Осала (Сёмин), 32:18 (1:2 - бол.). да Коста (Блажиевский), 41:05 (2:2 - бол.). Мозякин (Коварж), 48:48 (2:3 - бол.). Плэтт (Денисов, да Коста), 59:25 (3:3). Муршак (Петров, Попов), 63:55 (4:3).
Место и дата
29 января 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция