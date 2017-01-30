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«Челси» претендует на защитника «Шальке-04»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, в услугах боснийского игрока заинтересован «Челси», который уже начал переговоры с руководством немецкого клуба. Отмечается, что «синим» придется выиграть борьбу за футболиста у туринского «Ювентуса», который планирует осуществить трансфер летом 2017 года.

В нынешнем сезоне 23-летний Колашинац провел во всех турнирах 18 матчей, забил 2 гола, отдал 6 голевых передач и получил 4 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 6 млн евро, а его контракт с «Шальке» истекает 30 июня текущего года.

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