Антонио Конте: Сожалею, что Иванович уходит из «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился мнением об уходе защитника Бранислава Ивановича из лондонского клуба в зимнее трансферное окно.

– Мы должны уважать решение игрока. Естественно, когда футболист не получает много игровой практики, он обдумывает вариант с трансфером. Я с уважением отношусь к Ивановичу и сожалею, что он уходит, - приводит слова Конте Sky Sports.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о переходе Ивановича в «Зенит». 32-летний серб может заключить контракт с петербургским клубом на 2,5 года с возможностью продления на один сезон. Защитник выступает за «Челси» с 2008 года. В сезоне 2016/2017 Иванович сыграл в английской премьер-лиге 13 матчей.

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