Вихлянцева обыграла Шведову и вышла во второй круг Spb Ladies Trophy-2017
Российская
теннисистка Наталья Вихлянцева в двух сетах переиграла представительницу
Казахстана Ярославу Шведову в первом круге турнира в Петербурге.
Cчет по сетам - 6:3, 6:4. Во втором
круге Вихлянцева сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) –
Белинда Бенчич (Швейцария), который состоится 31 января.
Напомним, Spb Ladies Trophy-2017
проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей
турнира стала итальянка Роберта Винчи.
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