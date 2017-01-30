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Вихлянцева обыграла Шведову и вышла во второй круг Spb Ladies Trophy-2017

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в двух сетах переиграла представительницу Казахстана Ярославу Шведову в первом круге турнира в Петербурге.

Cчет по сетам - 6:3, 6:4. Во втором круге Вихлянцева сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария), который состоится 31 января.

Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.

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