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Китайский клуб предлагает за Руни 20 миллионов фунтов

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Китайский клуб «Бэйцзин Гоань» не оставляет попыток заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

По данным Manchester Evening News, команда из Поднебесной готова заплатить на 31-летнего форварда 20 миллионов фунтов.

Руководство «МЮ», со своей стороны, считает это предложение несерьезным, ссылаясь, в частности, на то, что за бразильского полузащитника Оскара другой китайский клуб - «Шанхай СИПГ» выложил втрое больше. Тем более что недавно Руни забил 250-й мяч в футболке «МЮ» и стал лучшим бомбардиром в истории команды.

Транферное окно в Китае закрывается 28 февраля, так что вопрос с возможным переездом форварда в эту страну не закрыт, считают британские СМИ.

Напомним, ранее «Бэйцзин Гоань» уже предпринимал попытку купить Руни, однако согласия стороны до достигли.



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