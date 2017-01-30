Китайский клуб предлагает за Руни 20 миллионов фунтов

Китайский клуб «Бэйцзин Гоань» не оставляет попыток заполучить нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

По данным Manchester Evening News, команда из Поднебесной готова заплатить на 31-летнего форварда 20 миллионов фунтов.

Руководство «МЮ», со своей стороны, считает это предложение несерьезным, ссылаясь, в частности, на то, что за бразильского полузащитника Оскара другой китайский клуб - «Шанхай СИПГ» выложил втрое больше. Тем более что недавно Руни забил 250-й мяч в футболке «МЮ» и стал лучшим бомбардиром в истории команды.

Транферное окно в Китае закрывается 28 февраля, так что вопрос с возможным переездом форварда в эту страну не закрыт, считают британские СМИ.

Напомним, ранее «Бэйцзин Гоань» уже предпринимал попытку купить Руни, однако согласия стороны до достигли.







